Todos estos famosos murieron, y vos no te enteraste

LAURA BRANIGAN – ANEURISMA CEREBRAL VENTRICULAR

Laura Branigan fue más conocida por sus éxitos musicales Self Control y lacanción inmortal llamada Gloria. Además, fue una de las artistas que contribuyó a la creación de las bandas sonoras de películas legendarias como Los cazafantasmas y Flashdance. Falleció el 26 de agosto del 2004 debido a un aneurisma cerebral ventricular. Había sufrido de dolores de cabeza durante semanas, pero no acudió al médico para revisarlo y el ataque la tomó por sorpresa. Puede que haya sido famosa en los años 80, pero sus temas son conocidos por las nuevas generaciones gracias a que aparecieron en videojuegos de la saga de Grand Theft Auto.

CHRIS PENN – ENFERMEDAD DEL CORAZÓN

El hermano mayor del también actor Sean Penn, Chris, fue un estupendo actor por mérito propio y apareció en películas tales como Reservoir dogs, Footloose, y El jinete pálido. También formó parte de la saga de Grand Theft Auto, específicamente en San Andreas. El 24 de enero del 2006, Chris murió a los 40 años de edad debido a una “cardiomiopatía no específica” (enfermedad del corazón), pero los informes toxicológicos también encontraron drogas en su organismo. Su hermano, la leyenda viviente Sean Penn, dijo que cree que su peso tuvo algo que ver con su muerte.

AICE PLAYTEN – FALLO CARDÍACO/ CÁNCER DE PÁNCREAS / DIABETES

Alice Playten fue una actriz americana de cine y televisión, aunque también tuvo algunos papeles en Broadway. Presto su voz para My Little Pony: Escape from Catrina y para la famosa serie de Discovery Kids llamada El fantasma escritor. También apareció en el famoso drama policiaco Law & Order. Tuvo diabetes juvenil desde muy temprana edad, por lo que el 25 de junio de 2011 murió de un fallo cardíaco debido a su diabetes, la cual se complicó por el estado en que la dejó un cáncer de páncreas. Tenía solamente 63 años en ese momento.

RICHARD ATTENBOROUGH – ENFERMEDAD DEL CORAZÓN

Este actor tuvo el papel de John Hammond en la famosa película Parque Jurásico y también en su secuela, ambas dirigidas por Steven Spielberg. Attenborough sufría de problemas de corazón y por eso llevaba un marcapasos. Tuvo un primer ataque al corazón en 2008. Seis años después, el 24 de agosto de 2014, falleció debido a una enfermedad de corazón, solamente 5 días antes de cumplir 91 años. Ganó dos Premios de la Academia en 1983 gracias a su trabajo como director y también productor de la película bibliográfica Ghandi

SUNNY JOHNSON – HEMORRAGIA CEREBRAL

Sunny Johnson es recordada por su papel como Jeanie en la película Flashdance, del año 1983. Además, apareció en otras series de televisión y películas como Los Ángeles de Charlie, Dr. Heckyl and Mr. Hype y The Night the Lights Went Out. in GeorgiaTenía un futuro brillante por delante. Pero por desgracia, fue llevada al UCLA Medical Center la noche del 18 de junio de 1984 debido a que le estalló un vaso sanguíneo del cerebro. El 19 de junio de 1984, fue declarada clínicamente muerta y se le retiró el soporte vital.