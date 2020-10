El sanjuanino Darío Barassi conmovió en las redes con su mensaje: ¿dedicado a quién?

View this post on Instagram

Se viene Posteo meloso. Pero es q cdo pensu00e9 que no podu00eda amarla au00fan mu00e1s... La conocu00ed como madre y el amor llegu00f3 a otro nivel. Primera noche con Emilia en el mundo. Ambos con una felicidad absoluta, pero Yo estaba mu00e1s perdido q gordo en crossfit y Lu muy cansada. Yo iba de un lado para el otro fingiendo estar ocupado para disimular lo enorme que me resultaba la situaciu00f3n. Ella tranquila. Cansada pero tranquila. La enana lloraba gritaba no entendu00eda nada. Le dije a Lu, vos descansu00e1 yo me ocupo. La agarru00e9 como para tranquilizarla y dormu00edrla. Lo lejos q estuve de lograrlo. Ella me dijo Pasamela. Y ahu00ed ocurriu00f3 la magia.... Un silencio, una calma, una paz.... Creo q nunca sobru00e9 tanto en una situaciu00f3n. Ahu00ed estaban ellas dos, que ya eran una. Lu cantaba una melodu00eda muy bajito, casi inentendible para mi. La enana fue silenciando su llanto hasta convertirlo en ruidito de placer. Se quedaron dormidas. Eran una muralla de amor. Las miru00e9 x un rato. Las disfrute mucho. Agradecu00ed a la vida x todo, x Emilia, x Luli y x ese encuentro. Les saque la foto y me fui al bar de los arcos por uno de crudo y queso. Desde el bar mande esta foto a un par de personas con el texto... u0026#34; Que suerte la de esta niu00f1a divina, de tener a la mejor mamu00e1 del mundo u0026#34; Emilia, hoy con casi un au00f1o y medio, es x sobretodo una enana muy feliz. Bu00e1sicamente, x la madraza que tiene. Que se entrega, que juega, que canta, que se equivoca, que protege, que cuida, que ru00ede y que ama. Gorda mia te amo con locura. Como mujer, como amiga, como pareja, como profesional y sobretodo como madre. Que mujer tengo al lado mio, x favor, yo agradecido siempre. Feliz du00eda @luligomezcenturion me tenes loco desde el du00eda uno.