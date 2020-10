Rial destrozó a Yanina Latorre por las burlas a Nacha Guevara

La polémica con la "broma" de Lola Latorre sobre los temblores de Nacha Guevara continúa dando que hablar después de que muchas figuras de la farándula argentina, entre las que se encuentran Jorge Rial y Mirtha Legrand, se pronunciaron a favor de la jurado del " Cantando 2020".

Como era de esperarse, Yanina Latorre salió a defender a su hija e incluso se disculpó con la actriz en nombre de Lola. No obstante, las redes sociales reavivaron nuevos videos donde la propia panelista de "Los ángeles de la mañana" y Lucas Spadafora, el compañero de su hija, se burlan de Guevara.

Noticias Relacionadas Nacha Guevara se cansó y desveló el motivo de sus 'temblores': mirá lo que dijo

Nacha Guevara explicó en las redes la razón de sus temblores: "Ocurren cuando estoy por decidir algo, cuando no sé qué hacer".

Por su parte, el conductor de " Intrusos" manifestó que no veía “mala intención” de parte de la joven concursante, pero aseguró que su madre actúa bajo otras motivaciones: “Acá ya no hay ingenuidad, olvidate. Así como yo decía que en lo de Lola había ingenuidad, acá ya no la hay. Es adrede, el chico que está abajo, que no sé quién es, hace el gesto del movimiento de Nacha, que a todos nos llama la atención y preocupa más allá de que por suerte ella dice que es voluntario”.

“Esto demuestra que es habitual cagarse de la risa de Nacha. Y Yanina se ríe como una hiena, expande esa risa, cagándose de la risa de lo que algunos creen y por suerte Nacha dijo que no, pero hasta ayer se creía que podía ser una enfermedad chicos. Es reírse de una enfermedad”, apuntó el periodista.

Mientras que Adrián Pallares, panelista del ciclo de América, acotó: “Me parece que ahí están hablando de algún tic”. A lo que Rial sentenció: “Es indefendible, sobre todo teniendo a Yanina riéndose de la manera en que se ríe”.