Vanina Escudero no lo suelta ni loca: ¿te imaginás de qué se trata?

View this post on Instagram

2u2b50ufe0f2u2b50ufe0f Be kind to meu2665ufe0f . . . .uso el tel casi sin brillo y ante sus comentarios revisu00e9 y la 2da foto notu00e9 q era un poco heavy. Asu00ed q re posteamos. ud83eudd37ud83cudffcu200du2640ufe0f . @fulanitasdetalok