La foto de Tini Stoessel frente al espejo que despertó la envidia de Cande Tinelli

View this post on Instagram

#Recuerdo sale en dos dias ud83dude1dud83dude1dud83dude1dud83dude1dud83dude1dud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25ud83dude0dud83dude0dud83dude0d