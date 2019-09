¿Qué es el amarre de los siete nudos? el "gualicho" que le habrían hecho a Nicole Neumann

Nicole Neumann no está atravesando un buen momento personal. Durante la mañana de este miércoles, la modelo rompió en llanto en medio de una nueva pelea con su ex, Fabián Cubero.

La panelista de Nosotros a la Mañana estalló al aire y abandonó por unos minutos al piso. Tras reponerse fuera de cámara, volvió al estudio con sus compañeros.

Cuando la ex de Cubero se reponía, Tomás Dente, compañero del programa, recibió un mensaje de una bruja de la farándula. “Me están llegando un montón de WhatsApp. La bruja Marcela dice esto”, anunció el periodista y Nicole no pudo evitar su conmoción: “¡Lo único que me falta es tener una brujería, chicos!”.

Luego, Dente reprodujo el audio de la mujer. “A Nicole le hicieron algo, la ataron y le hicieron algo. Le hicieron la atadura de los 7 nudos y me da mucha lástima, pobrecita. Yo la aprecio, me parece una buena mina”, se escuchó decir a la mujer, anta la mirada atónita de todos en el piso.

“Me da miedo esto”, comentó el Pollo Álvarez y el panelista Gastón Marote agregó: “No creo en estas cosas, pero sí escuché que la atadura de de siete nudos consta en hacer una traba y el último de los nudos, generalmente, se entierra en un cementerio”. La frase final del periodista despertó una conmoción generalizada en todos los presentes. “¡No, chicos, no, salgamos de ahí! No, no, no, ya está, ya está”, cerró el conductor.

El amarre de los 7 nudos para el amor es muy popular en Internet por su sencillez. Se utiliza para ‘amarrar’ a la pareja o lograr el retorno de tu ex. En uno de los tantos tutoriales que aparecen, se explica que en el último paso, se debe poner un muñeco de tela (que simboliza a la pareja amarrada) en una bolsa roja, guardarse bajo la almohada por siete noches. Luego, ponerla en un lugar donde nadie pueda tocarla y, cuando la pareja haya regresado, enterrar la bolsa.