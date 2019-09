¡Escándalo de TV! ¡Yanina Latorre comparó a la Alfano con un nefasto personaje!

Yanina Latorre no tiene paz. Y Graciela Alfano no se queda atrás. Ambas protagonizaron un fuerte cruce en 'Los ángeles de la mañana', el programa de Ángel de Brito. La discusión llegó a ser tan elevada que la esposa del ex jugador de Boca Juniors comparó a la vedette con Adolf Hitler, cuando esta no dejaba que se expresara.

Precisamente en el momento de máxima tensión, que dejó atónitos a todos los presentes, Latorre tomó cómo vehemencia la palabra y sin más vueltas disparó: “¡Hitler! ¡Hitler! ¡Hitler!”.

La 'Grace' se vio sorprendida por la comparación, pero no lo suficiente como para quedarse sin respuesta: “Esto es grave, vos no sabés de dónde viene mi familia, y Hitler es una figura que te recomiendo que no la traigas a la televisión”.

“¿Vos sos de las que se ríen y dicen que el Holocausto no existió? Estás ofendiendo a toda una colectividad. Me estás ofendiendo porque no sabés nada del otro y no sabés qué tipo de figura es Hitler en mi familia”, agregó la Alfano.

Yanina se dio cuenta que se 'había ido al pasto' calificando de esa manera a su compañera de plató y dijo: “Le dije Hitler porque no deja hablar y pone la manito así. Te lo dije por dictadora. A mí me parece un cerdo Hitler”.