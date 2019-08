Las fuertes declaraciones de Silvina Luna sobre su relación con El Polaco

Cuando El Polaco y Silvina Luna anunciaron su separación en 2018, la modelo explicó: "Nos queremos pero decidimos estar solos. No me gusta la palabra definitiva, pero en mi cabeza y la de él hay proyectos y cosas distintas. Tuvimos un año muy intenso viviendo y trabajando juntos. Nos asfixiamos un poco y ahora necesitamos estar solos".

"Por suerte no hubo mala onda ni terceros. Fue una decisión tomada por los dos. El cariño y el amor están, pero no podemos estar juntos en este momento", agregó por entonces.

Ahora, Silvina pensó en retrospectiva su relación durante una entrevista en el programa de Ulises Jaitt, El show del espectáculo.

"Mi corazón está solo. Tengo hombres que me invitan a salir pero digo que no, guardo la energía en mí. No quiero perderla en relaciones o en hombres que no valen la pena. Ya lo hice en otros momentos de mi vida. Ahora me preservo y me cuido. Mi pasado fue un aprendizaje", reconoció.

Y luego comparó sus últimas dos relaciones, la de El Polaco y la del DJ Manu Desrets: "La relación con El Polaco valió la pena en el momento. Como pareja fue una elección mala. En ese momento sucedió. Hoy no lo elegiría. Me quedan momentos divertidos y momentos de poca fluidez, de decepción. Siempre tuve intenciones buenas y no recibí lo mismo de la otra parte. Disfruté más la relación de Manu Desrets, una relación más que la de El Polaco".

"La relación con El Polaco no fue sana. Había excesos, ahí entran un montón de cosas que no estaban claras. Los vínculos son de a dos. Empezó como una amistad en el teatro y cuando fuimos profundizando en la relación había un montón de cosas que no iban. Su trabajo es a la noche y en su día no hay mucho orden. Antes yo vivía más de noche y yo cambié radicalmente", explicó.

