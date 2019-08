Le dio con de todo: Morían Casan destrozó al “Pájaro” Caniggia

Otro capítulo más de la escandalosa separación de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis. Días atrás se filtró un audio el futbolista en la que trató de forma despectiva a la mujer de sus hijos y… ¡A MORÍA CASÁN! La diva no solamente se quedó callada y utilizó su programa para responderle.

La conductora de Incorrectas fue irónica a la hora de tocar el tema: "¡Te amo, Claudio Paul, te amo! Me dijiste lo que ningún hombre me dijo. Anhelaba que me dijeran travesti, es en lo que estoy trabajando hace años para que me reconozcan. Y este hombre tiene una cabeza así de grande, por eso siempre le va a ir bien".

La diva continuó: "Yo no me siento discriminada, ¿hace cuánto que digo que soy Roque Casanova? En el siglo XXI que este tipo diga travesti como una ofensa…", reflexionó La One, quien minimizó de esta manera el intento que hizo Claudio Paul de querer ofenderla. Por último, les mandó un mensaje a ambos: "Mariana y Claudio Paul, nadie quiere más que nadie lo que quieren ustedes: mostrar hasta la materia fecal que tiene el inodoro. La que menos puede criticar eso soy yo porque todo lo que están haciendo ahora ya lo hice hace 25 años con mis dos maridos mirándonos a la jeta, no mirando el reality de los hoteles".

Esta polémica comenzó cuando Mariana Nannis salió hablar en el programa de Susana Gimenez sobre su tortuosa relación con Caniggia contando que el futbolista la golpeaba y que era humillada a cada instante. Luego, se filtró un audio (se desconoce el tiempo) en el que aparece la voz del ex delantero de Boca comentando: "Es una payasada. Aparte, fuiste vos la que hacés todo este quilombo, ya lo sabemos, ¿quién no lo sabe? Fuiste vos, al pedo, no tiene sentido, no tiene sentido esta mierda que pasó así. Yo no tengo por qué decir nada, si no tengo nada que ver. Esto es ridículo. Yo ya dije qué historias se inventaron. Cuando salió la noticia mandé un comunicado, claro que lo dije".

Ante esto, Moria Casán contestó en forma irónica el maltrato que recibió. Además, le aclaró que no quiere estar en medio de la pelea entre ambos porque ella vivió algo similar tiempo atrás y lo resolvió cara a cara con sus dos ex maridos. ¡Al ángulo!