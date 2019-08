Una de las Siciliani contó cual fue el lugar más extraño donde tuvo sexo

Con un poco de estupor la actriz Leticia Siciliani (27) respondió sin dudar la pregunta que le hicieron los conductores, Sofi Morandi y Guido Záffora en el programa S.T.O. En resumen la pregunta fue: ¿Cuál fue el lugar más raro en el que tuviste sexo? Una vez más, como casi siempre en su vida, la hermana de Griselda Siciliani, que también está sola y sin hombres a la vista, no tuvo problemas y Leticia Siciliani contó que tuvo sexo en la calle, al salir de un boliche.

Sí, sin pensarlo dos veces, la hermana la actriz lanzó: “En la calle, en un pasaje. Fue cuando salí del boliche”. Si bien intentó imprimirle normalidad al momento, mucho no lo logró… Se sonrojó e intentó taparse la cara en señal de vergüenza.

“¿Estabas borracha?”, le consultó la actriz Julieta Nair Calvo, quien también estaba invitada al ciclo y quien por toda respuesta recibió un puñado de risitas nerviosas y sonrojadas. “Está mirando mi mamá”, acotó Leticia mientras intentaba esconderse tras sus manos.

Y quien no tuvo ningún inconveniente en responder la pregunta fue la coreógrafa Mariela Anchipi, mujer de Dady Brieva. “Tuve sexo con Dady arriba de un árbol. Y no fue en ninguna casita del árbol. Fue a más de un metro y medio de altura, era un árbol de ramas grandes, en Paraná”, lanzó ante la sorpresa de todos.

VOLVER A EMPEZAR

A pesar de que le intentan buscar novios o novias, desde que se separó de Delfina Martínez (“Ella es una persona que voy a querer para siempre y deseo tenerla en mi vida para siempre, mientras sea posible para las dos”, dijo), Siciliani Junior está sola y no pudo rearmar su vida amorosa. Ella dice que puede enamorarse de hombres y mujeres por igual, pero que hoy son las chicas quiénes la conquistan desde el corazón. Pero para Leticia Siciliani el sexo parece ser otra.

“Mágicamente, desde que me separé me escriben mucho por Instagram, muchas chicas. Pero muchas, nunca me había pasado. ¿Cuál es la diferencia entre que me escriban ahora y me escribieran antes? No lo sé, pero se soltaron. También me escribió alguien que yo ya conocía, pero me dio miedo. Me le reí en la cara. Le dije ‘¡ay, boluda, por favor! ¿Qué hacés ridícula?’. No era una amiga, era una conocida. Me sorprendió”, terminó.

Fuente: Paparazzi