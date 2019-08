Se filtraron los chats que probarían cómo Pampita descubrió a Benjamín Vicuña desnudo con la China Suárez

La historia de nunca acabar entre Pampita, la China Suárez y Benjamín Vicuña inicia un nuevo capítulo, incluso luego de que la actriz de “Argentina, tierra de amor y venganza” desmintiera las versiones que indicarían una crisis con el ex de Pampita.

Todo arrancó a fines de 2015 cuando Carolina Pampita Ardohain descubrió a su entonces marido, Benjamín Vicuña, con la China Suárez en el famoso motorhome. Los rumores de último momento surgen luego de la filtración de un chat entre la modelo y conductora con Lio Pecoraro en los que indica que aquella vez los habría encontrado sin ropa.

El mensaje que puede apreciarse en el chat filtrado dice: “Ni la miré, mi pelea fue con Benjamín, mis dos amigas estaban abajo y son testigos. En esa motorhome solo estaban ellos dos, Benja estaba arriba de ella, yo entré y él estaba arriba de ella, sin ropa. En toda la discusión ella se quedó en la cama tapándose las tetas”. Estos recientes mensajes se filtran a cuatro años del reconocido escándalo.

Pampita había declarado en varias notas periodísticas que los había encontrado a los dos teniendo sexo y lo había jurado por sus hijos, aunque la China se había defendido en entrevista con Intrusos negando dichas acusaciones.

En esa entrevista, la mamá de Magnolia había dicho: "Lo único que tengo para decir es que yo estaba trabajando en la costanera, en un exterior, en un motorhome que lo usamos todos, estaba la productora, Benjamín, estaba yo recostada con una manta amarilla que traje de Nepal y entró una persona completamente fuera de sí. Prefiero no dar detalles porque no me gusta el escándalo, lo único que puedo decir es que fui agredida física y verbalmente"

Además, había agregado: “No me desnudaría nunca en un motorhome en donde entra gente todo el tiempo. Estábamos ahí por 15 minutos de descanso. Entiendo el dolor de una separación pero no me gusta la mentira”,

La semana pasada surgió un rumor que indicó que la pareja estaría pasando un mal momento. Según Marcela Tauro, la China Suárez habría descubierto un melancólico chat entre Vicuña y Pampita en donde se destacaba uno en particular en el que el actor afirmaba que “extrañaba la vida familiar que tenía con ella”.