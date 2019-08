Cubero hizo su descargo tras la cámara oculta de Nicole

Fue una semana difícil para la relación entre Fabián Cubero y Nicole Neumann.

Un fuerte escándalo se desató cuando la rubia grabó un video en la puerta del domicilio de su ex donde le pregunta a un guardia de seguridad en qué piso vivía.

Nicole alega que recibió un llamado de sus hijas que le contaron que estaban en un auto solas.

Sin embargo, Mica Viciconte, novia de Fabián Cubero, aclaró que ese episodio fue en el lugar donde el deportista de Vélez entrena y que por su lesión no tiene tiempos precisos.

La integrante de Incorrectas afirmó que ella estaba con las nenas y no dio más detalles al respecto dado que hay vigente un bozal legal.

En tanto, Poroto Cubero dialogó con Intrusos sobre el tema y aclaró: "No estoy sorprendido. No pasa nada, todo se maneja con los abogados y listo, así no se arma tanto revuelo. Son temas que está diciendo ella pero no tengo demasiado que aclarar".

Y agregó: "Estoy tranquilo, enfocado en mis temas. No volví a hablar con ella ni voy a hablar de estos temas, sino es una rueda de nunca acabar".

Con respecto al interrogante sobre si las tensiones entre el futbolista y Neumann impactan en su relación con Viciconte, Cubero afirmó: "No, para nada, somos una pareja y nos manejamos independiente de lo que pasa alrededor. Nos enfocamos en pasarla bien cuando estamos con las nenas y como pareja cuando estamos solos", finalizó.