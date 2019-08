Anamá Ferreira le bajó el pulgar a una posible candidatura de Sol Pérez y la rubia le retrucó

Picante estuvo el momento en el que un comentario de Anamá Ferreira (67) sobre Sol Pérez (25) generó un fuerte cruce entre ambas en 'Tarde pero Temprano', el programa en el que la brasileña es panelista y la escultural rubia es la conductora.

La mecha de la discordia se encendió cuando se trajo a colación una opinión que Anamá expresó en un programa radial sobre la potencial incursión de Sol en el mundo político: "No me parece que haga política. Ella tiene que trabajar con lo que sabe hacer, explotar más su manera de ser. Que le enseñe a las mujeres ejercicios, algo así. Ella tiene que hacer películas como en su momento hizo Mónica Gonzaga, que era famosa por el culo. Sol Pérez era famosa por el culo".

Esas declaraciones fueron puestos al aire en el ciclo vespertino que las dos comparten y no pasó ni un segundo hasta que se desató la polémica.

“La verdad es que estoy un poco cansada ya de la misma historia, todo el tiempo tener que aclarar, salir a decir. Yo arranqué laburando a los 19 años, pasé por un millón de laburos para estar donde estoy hoy y si hay algo por lo que me hice conocida fue porque supe entender y aprovechar el momento, no por si era linda o fea cola. Pasé por Combate con la misma cola, no la pegué y me fui sin ser conocida, hice un call TV a la noche, pero la pegué hablando del clima con un personaje que le gustó a la gente", retrucó Sol Pérez.

