¡Se acabó! Yanina Latorre le puso punto final a su relación con Diego y reveló todo

Yanina Latorre anunció este viernes en Los Ángeles de la Mañana que está separada hace seis meses. Además, aclaró que no lo contaron antes porque su hija mayor, Lola, estaba aún participando del Bailando, por lo que querían cuidarla. También aseguró que Diego Latorre dejó de ir a las previas porque no la quería incomodar y que su deseo es que Lola haga su camino sin hacer nada mediático.

Para Yanina ya era momento de contarlo, contó que fue una separación tranquila y se atribuyó la culpa de la ruptura: “Soy yo, tengo una edad en la que quise tomarme un tiempo, nos pasaron muchas cosas, son muchos años vividos”. Además, indicó que lo venía pensando desde hace un tiempo y que quería estar sola para probar si aún amaba a Diego.

Yanina explicando su separación a Ángel de Brito

Ahondó en detalles como que la decisión la viene analizando desde principios de este 2019, pero que Diego estaba reticente, que en agosto tomó la decisión y que él se había enojado. Sobre una posible reconciliación, indicó que hace dos semanas que intentaron charlar para ver si podían “remarla” pero que no sucedió, y que él se enojó porque se había sentido “abandonado”.

Yanina hizo hincapié en que el distanciamiento se produjo en buenos términos, sin reproches y que aún conservan su vida social compartida, al punto tal de que este fin de semana irán juntos al casamiento de un amigo de ella, también pasarán juntos las fiestas y viajarán a Europa en Enero.

Sobre lo que apareció en las últimas horas (el rumor de que Diego Latorre estuviera involucrado con otra mujer, Yanina indicó que no puede explicar cosas que no son de su propia vida y que no le molesta ni interesa lo que haga Diego.