La impactante foto de Pampita que hizo estallar a Nicole Neumann

View this post on Instagram

Mi lugar en el ud83cudf0eud83dudc9c La primer oveja llegu00f3 atacada por perros,con su hermana, lastimada y sus dueu00f1os me pidieron cuidarla...de por vida.....esta es nuestra pequeu00f1a familia ovina u2764 Gracias @revistagenteok @sebassoldano @chrisbeliera