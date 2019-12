¡NOOOO!!! Ivana Nadal, de vacaciones y como nunca la viste: mirá lo que hace en su habitación

View this post on Instagram

No pidan luz, lugar o elementos para entrenar. Hace muchu00edsimo calor afuera y el hotel es mega junglaud83dude0dud83cudf31 Sabemos que las excusas sobran... mejor buscar un rinconcito en el cuarto cuando nos levantamos, pones el ventilador fuerte, buena mu00fasica y a mover las cachasud83eudd70ud83cudf51 Con la energu00eda que arrancas despuu00e9s ud83eudd29 UN ESPECTu00c1CULO ud83dudcaaud83cudffbud83dude46ud83cudffdu200du2640ufe0f. Y de la habitaciu00f3n, DIRECTO AL MAR, obvioud83eudd24. (Claro que hernancito hace 30 HSPU y se va a desayunar y yo quedo metiu00e9ndole ud83dude4bud83cudffdu200du2640ufe0fud83dudd25)