Una experta: Graciela Alfano le enseñó en vivo a Fede Bal cómo se besa en ficción

Graciela Alfano se despidió de Los Ángeles de la Mañana con un tutorial en vivo sobre cómo besar en ficción. Lo tomó a Fede Bal como ejemplo, quien la noche anterior había besado con lengua en el Bailando a Lourdes Sánchez, generando mucho revuelo.

En el programa de Ángel de Brito, el conductor le preguntó a la ex vedette cuánta gente había besado en ficción, lo que Alfano respondió: “Muchísimos”, ante las risas del resto de las panelistas. Luego, De Brito le preguntó si había tenido algún romance con alguno de los que había besado haciendo ficción y la rubia le respondió que por supuesto que no, y subió la apuesta: “Mirá, podemos hacer uno. Querido – dijo refiriéndose a Fede Bal que estaba en el piso – soy la Alfano, vení acá”.

Una vez que Fede accedió (gustoso) a realizar la experiencia con la ex vedette, ésta aclaró: “Lo que vamos a mostrar es lo que ocurre, que me ha ocurrido a mí, no lo voy a besar. Yo voy a explicar cómo es el el momento previo”, y luego se dirigió a Fede: “Vos sos una estrella masculina, yo soy la estrella femenina. Es el final de la película. El final. Plano final. Queda bien. Entonces se van acercando y hay lucha de narices, porque quien gana la nariz, gana el plano”.

Nico, en la situación en la que se encontraba, atinó a decir: “Esta es la típica experiencia de gente que filmó en el cine”. Para finalizar, Alfano le dijo: “Entonces no es que estas mirando, sino es que vas haciendo así y así, entonces al final se ve quién gana”. Mirá el video.