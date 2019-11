El Pelado Cordera toca en San Juan, ¿Se viene el estallido?

Gustavo Cordera se presenta esta noche en Hugo Espectáculos en un show donde no todo será la caravana mágica desplegada en su esplendor. Porque como todos saben el ex Bersuit tiene hasta la fecha una deuda que no está del todo saldada con gran parte de la sociedad; la cual manifestó su indignación de diferentes maneras por sus dichos sobre el sexo y la violación. Si bien pasaron 3 años desde que Cordera entró en la polémica, es hasta la fecha que el artista no puede tocar en todas las ciudades de Argentina, tampoco lo llaman para espectáculos grandes que completan grilla y en varias radios la prohibición de su música sigue vigente.

El músico en su momento dijo que “es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la c... caliente quiera c... con vos, vos no te las puedas c... Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente", fueron las palabras de Cordera en una charla con alumnos de periodismo en 2016.

Incluso por esa frase, Gustavo Cordera fue procesado por “incitación a la violencia colectiva”. El Juzgado Criminal y Correccional Federal número 6, a cargo del Juez Rodolfo Canicoba Corral fue quien tomó la decisión. Además le dictaminaron un embargo de medio millón de pesos, pero no llegó a juicio porque a Cordera le concedieron la "probation".

También se dictaminó que "deberá hacer dos recitales a beneficio y respetar una serie de reglas de conducta" según la justicia. Con esto exBersuit debió "fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal", que podrá hacer en el Consulado Argentino en Uruguay, donde vive actualmente, y "abstenerse de hacer declaraciones públicas que promuevan, naturalicen o legitimen la violencia sexual contra las mujeres o que configuren violencia simbólica".

Los antecedentes no son menores, y en San Juan los sectores que militan por los derechos a las mujeres dieron su opinión, que en algunos casos, varían considerablemente. Muchas militantes aseguran que el show no tendría que darse porque es un artista nocivo para el público, lo llaman “persona no grata” y en algunos casos aseguraron que si es necesario el escrache en el recital se va a llevar a cabo la medida. Pero también otros sectores entienden que Cordera ha cambiado su actitud y “ha aprendido la lección” como asegura María Araya una de las militantes que como pocas ha cambiado su opinión con respecto al músico.

El show será a las 23 horas y tendremos que esperar hasta entonces para saber si veremos solo música o si el agregado del pasado saldrá a la luz una vez más.