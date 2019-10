¿Luciana Salazar es la nueva Icardi en la relaciones amorosas?

Lo que parecía un chiste y celos para dar ranking en el Bailando por un Sueño, terminó por estallar de la peor manera y con promesa de una ruptura definitiva en la relación. Los protagonistas son Cinthia Fernández y Martín Baclini. ¿La responsable? Nada más ni nada menos que Luciana Salazar. La rubia voluptuosa sería la tercer en discordia y habría mantenido encuentros con el susodicho.

Según afirma el periodista Ángel de Brito publicó una foto en la que ambos aparecen cenando en un reconocido restorán en Puerto Madero. Esta no sería la primera vez que se vieron juntos y eso habría colmado a la morocha para ponerle punto final la relación que mantenían desde a principio de año.

Todo comenzó cuando Luli invitó a su amigo Martín a cenar y "ponerse al día". Cinthia se puso de los pelos y le negó que lo hiciera. Además, dijo que no lo sedujera porque estaba de novio con ella. Sin embargo, el muchacho no le dio bola y se junto con la blonda, No fueron uno ni dos; sino varias veces. Aún no se comprobó que haya pasado algo más allá que una simple charla. Sin embargo, es un punto determinante para la bailarina para ponerle romper la relación que tenía con su compañero de pista. ¿Cómo seguirá?