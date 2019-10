Sol Pérez y una confesión de alto voltaje: mirá con qué se entretiene

Mientras Pampita disfruta de su apasionada luna de miel, Sol Pérez estuvo reemplazándola en su programa Pampita On Line y fue en ese escenario que aprovechó para hacer unas confesiones súper elevadas de tono.

La ex chica del clima se unió a las declaraciones de Ailén Bechara en el Súper Bailando sobre los juguetes sexuales y no dudó en comentar que tiene una valija con juguetitos. ¿Quién no tiene?, retrucó.

De inmediato, el debate se extendió a toda la mesa de panelistas y todas coincidieron que siempre hay que tener "algo" para entretenerse.