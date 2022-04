Elegidos por Cupido: a éstos tres signos les llegará el amor

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Tienes suerte en el amor porque has hecho del amor una prioridad en tu vida. Ya no eres la persona que una vez fuiste y te tomas muy en serio tu vida amorosa.

Claro, todos pasamos por fases en las que somos muy dramáticos con respecto a nuestras vidas románticas o las damos por sentadas... ahora, durante la Luna en sextil con Venus, no solo te tomarás la vida en serio, sino que lucharás por ella. .

Y no pelearás con tu pareja, sino con los detractores y escépticos dentro del círculo de tu amigo.

La gente realmente no pensó que ustedes dos durarían, y ahora tienes la oportunidad no solo de reírte en su cara, sino también de darles un ejemplo de cómo es el amor verdadero, en caso de que quieran esto en algún momento de su vida. .

Tú y tu pareja son el brillante ejemplo de una vida amorosa que funciona. Y si a alguien en tu vida no le gusta, puede cerrar la puerta al salir.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Lo que hace que tu vida amorosa sea tan 'afortunada' es que es duradera, y eso significa que tú y tu pareja han pasado por lo suficiente como para saber que seguirá durando. Eres una persona fuerte, Escorpio, y necesitas un compañero fuerte que te acompañe en esto que se llama vida.

Afortunadamente, ha encontrado a alguien a quien considera su igual, ya que no podría haber otra forma de hacerlo.

La Luna en sextil con Venus puede agravar algunos de los otros signos, pero para ti, Escorpio, solo aumenta tu deseo de éxito.

Te gusta la sensación de competir y te encanta ser el mejor. Y si ser el mejor significa tener la relación más exitosa entre las personas que conoces, entonces considérate afortunado.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No te interesan los grandes dramas ni los golpes bajos. Las relaciones no son cosas que puedan ser destruidas, en tu mente; estás en esto para ganarlo, en otras palabras, y no dejarás que una pelea o un desacuerdo agite las cosas hasta el punto en que ambos se vayan descontentos.

Esos días han terminado en tu mundo, Sagitario. Quieres suerte , y estás preparado para que así sea.

Has elegido a un compañero que está tan interesado como tú, y esa es una receta para el éxito, ahí mismo.

La Luna en sextil con Venus aprovecha tu subconsciente y despierta tu necesidad de paz y armonía. Con una necesidad como esa, el camino está claro: evita el drama y deshazte de toda la negatividad que puedas. Si tanto usted como su pareja acuerdan una existencia libre de dramas, ¿adivinen lo que obtendrán? Una existencia libre de dramas. Que afortunado.