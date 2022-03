¿Tenés un Samsung?, en breve WhatsApp dejará de funcionar en varios celulares de ésta marca

El 31 de marzo WhatsApp dejará de brindar el soporte y actualizaciones a usuarios que tengan un celular marca Samsung, pero no a todos. Esto es porque el servicio de mensajería instantánea se renueva cada año y ofrece herramientas que no son compatibles con los sistemas operativos que poseen determinados dispositivos móviles.

Es así que por las nuevas actualizaciones de WhatsApp que se aproximan, determinados celulares quedarán obsoletos ya que la app propiedad de Meta (previamente Facebook) dejará de brindarle soporte a varios modelos que posean sistemas operativos Android e iOS.

QUÉ CELULARES DEJARÁN DE FUNCIONAR EN 2022

Por medio de un comunicado, WhatsApp detalló que el objetivo de sus actualizaciones es "mejorar su sistema de seguridad y privacidad". Si los usuarios no descargan las nuevas versiones de la app y no cambian sus celulares no recibirán soporte por parte de la empresa.

Los usuarios que posean sistema operativo Android 4.04 y los iPhone con iOS 9, o con versiones anteriores, quedarán obsoletos para la utilización del servicio de mensajería ya que no podrán recibir las actualizaciones.

Los celulares Samsung afectados serán los siguientes:

- Galaxy Trend Lite

- Galaxy Trend II

- Galaxy S3 mini

- Galaxy Xcover 2

- Galaxy Core

- Galaxy Ace 2

(Con información de Crónica)