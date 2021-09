Más vale tenerlos de amigos: éstos son los signos más malintencionados del zodíaco

En la vida nos topamos con todo tipo de personas. Están los buenos, los que no pueden "matar ni una mosca" y están las personas que, si los hacés enojar, podrían ser de las más malintencionadas. Según las predicciones, hay tres signos del zodíaco que entran en es calificación:

3- Aries.

Los Aries son gente de temperamento y carácter. Cuando son buenos son de lo mejor pero si los tomas de malas, son de lo peor.

De verdad si quieres que ellos no te hagan daño, mejor tenlos tranquilos. Ello son impulsivos y bastante peligrosos, pero si no te metes con ellos no tendrás problemas.

Si Aries siente que debe de hacer daño, ellos lo hacen y punto. Es un signo que no tiene paciencia alguna y esa actitud le trae problemas, además de ser bastante directo cuando lo provocan.

2- Escorpio.

Este es uno de los signos más peligrosos del Zodiaco. Ellos si se tienen traicionados, son la maldad en persona. Ellos no hacen daño porque si. En verdad si tiene un motivo lo hacen.

Si le haces daño a uno de ellos ten cuidado, ya que no olvidan y no perdonan. Son el karma en persona; además debes de tener cuidado de ellos porque son malpensados, desconfiados y sobre todo muy intuitivos. Es por eso que llevan un cartel de peligro en su frente.

1- Géminis.

Los Géminis no son un signo que actué con maldad o que te vaya a hacer daño. Pero si a ellos los maltratan son los más peligrosos, porque tienen un poder de inteligencia que sabrá todos tus puntos vulnerables.

Son un signo que conoce las virtudes y los defectos de los demás y cuando vaya a hacerte daño sabrá perfectamente donde tiene que atacarte. Eso es lo más peligroso de ellos.. Su inteligencia y carácter imprevisible, son como una caja de sorpresas. Te conoce tan bien que no sabes ni por dónde ni cuando va a salir. Cuando Géminis ataca, lo hace de verdad. Va a hacerte daño ahí donde más duele y se queda tan a gusto porque que te lo mereces