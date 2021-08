Dime de qué signo sos y te diré cómo te afectará la súper luna azul

Cada vez que se da un fenómeno astronómico, los signos del zodíaco sufren algún tipo de variación de energías. Si bien todos se ven afectados de alguna u otra manera, hay quienes salen muy beneficiados con este tipo de episodios.

En los próximos días se dará el fenómeno de la luna azul, un suceso que se da sólo cada cinco años y que se caracteriza por ser súper energética.

Ahora, ¿qué signo será el más beneficiado?, acá te lo contamos.

Acuario será el signo que podrá sacarle mayor provecho a la luna azul. Es por eso que los acuarianos se sentirán verdaderamente iluminados en los próximos días, podrán solucionar aquellas cuestiones que los atormentaban y verán la salida de éstas situaciones. También será una buena oportunidad para cerrar ciclos e iniciar nuevos caminos.

¿Qué es la luna azul?

Aunque muchos no lo crean, su llamativo nombre no tiene relación con el color, si no con que es la segunda luna llena que ocurrirá en un mismo mes, lo que es sumamente extraño. Normalmente cada estación del año tiene solo tres lunas llenas, pero a veces puede ocurrir que surjan cuatro.

Según lo que explicó la NASA sobre este evento, “las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes".

El domingo 23 de este mes, la luna saldrá a las 19:47, y permanecerá brillante hasta su puesta, a las 8:20, según detalló el Servicio de Hidrografía Nacional.