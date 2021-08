¡Ojo con el Zonda!: estos son los signos que más les afecta el cambio de clima

La llegada de agosto y los vientos del sector norte afectan el estado de animo de muchos, sobre todo a los sanjuaninos con la llegada del Zonda. Para los obsesivos y previsores que los agarra con campera de plumas y con 30º a la sombra, para los que extrañan el verano durante todo el año, para los más alérgicos, esta es, sin dudas una época de cambios bruscos.

Presta atención a estos rasgos que definen la reacción, según la personalidad de cada signo, a los cambios bruscos de clima que se aproximan estos días:



Aries

Sufre mucho más el calor que el frío. Prefiere el invierno. No soporta lugares muy calefaccionados o estar cerca de una estufa. El viento fuerte lo exalta, imagínate un zonda. Los días nublados le hacen perder entusiasmo, pero el calor saca lo peor de ellos. A guardarse.

Géminis

Sabe adaptarse y vivir lo bueno en cada situación climática. Se adapta tanto al frío como al calor. Su temperamento movedizo lo lleva a buscar actividades le hagan gozar de uno u otro. Si debe estar en lugares cerrados, encontrará la forma de proveerse de comodidades y si lo atrapa en la calle, sabe adaptarse y es de quejarse poco.

Cáncer

Los cambios climáticos alteran indefectiblemente su humor. Somatiza los cambios ambientales en sus respuestas hacia las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Su casa siempre estará acogedora, en verano o en invierno. Suele ser friolento y eso es un punto a favor para el Zonda.

Libra

No le gustan las temperaturas extremas. Ni frío ni calor. Prefiere un tiempo medio. Tampoco el viento, que le hace perder su cuidada imagen. Trata de no alterarse con los cambios y no demostrar lo que sufre. Despeinarse o estornuda por un viento, son la clave para que reaccione de mala manera.

Piscis

Muy sensible, somatiza, le molesta todo. Se siente afectado por el frío, el calor, la humedad o los cambios climáticos como los días ventosos. Sufre sin demostrar todo lo que lo siente. Quisiera vivir en un clima paradisíaco, pero se resiste al cambio de su entorno. No te acerques a ellos estos días.