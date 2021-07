Insólito video: mirá cómo ataca el "estafador de la virulana", ¿a vos ya te pasó?

En Nuñez, un comerciante evitó caer en un nuevo delito y además logró que interceptaran al malviviente. Todo se trata del "estafador de la virulana".

Era el domingo en la mañana cuando la encargada de su restaurant le llamó y le dijo: “Vení que hay un cliente muy nervioso, quiere romper todo”, dijo ella.

El hombre mantuvo la comunicación telefónica con la joven que se encontraba a cargo de ese turno. Al mismo tiempo, su mujer llamó al comercio para hablar con el cliente.

“Vivimos a 10 cuadras. Mientras me enteraba de lo que estaba pasando ella buscaba calmarlo. Cuando me contaron cuál era su queja le pregunté a la encargada si mencionó algo relacionado a una virulana. Me dijo que sí. Ahí llamé a la Policía y fuimos para el comercio”, reveló en diálogo con TN.com.ar.

Él llegó, al igual que los policías. Iantosca se quedó afuera con ellos y su mujer ingresó para dialogar con el hombre, que continuaba su reclamo con un tono de voz cada vez más elevado. “Explicó que la noche anterior su esposa compró algunos combos y que uno de sus nietos se atragantó con un pedacito de virulana. Lo exhibía en una de sus manos. También que tuvieron que ir a la guardia, hacerle una tomografía, comprarle medicamentos. Exigía que le devolviéramos lo que había consumido y los gastos ocasionados”, contó el comerciante.

Iantosca recordó que en un grupo de Facebook había leído varias historias similares con el mismo protagonista. Narraciones en donde éste ingresaba a los locales, proponía la misma historia y buscaba una pequeña indemnización por lo sucedido. “$4.000 ó $5.000 y se iba. Muchos le han llegado a pagar para evitar que la situación perjudicara al resto de los clientes”, agregó.

El episodio continuó: “Cuando le pedimos el ticket de compra no lo tenía. Entonces ingresó la Policía y requirió su datos. Al constatar el nombre, DNI y el domicilio aportado comprobaron que era falso. Él no llevaba su documento. La Policía le explicó que para hacer una denuncia tenía que tener el ticket y el DNI. Luego volvieron a preguntarle y dijo la verdad. Aportó los datos correctos y salió a la luz toda la historia y sus antecedentes”.

“Me di cuenta que me quiso robar el estafador de la virulana”, manifestó Iantosca, que no hizo la denuncia y remarcó que la Policía lo dejó ir porque al no contar con ticket no pudo consumar su estafa.

Mirá el video:

(Fuente: TN)