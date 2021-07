Un playero de Mendoza aseguró que vio y habló con Guadalupe, la nena puntana desaparecida

Jorge Páez, playero de una estación de servicio de Mendoza, afirmó que vio y habló con una menor igual a Guadalupe Belén Lucero, la nena de 5 años desaparecida hace 17 días y que está siendo buscada en todo el país. El hombre comentó a Todo Noticias que la niña le dijo "yo soy famosa".

Según relató Páez, vio a "una nena igual" a Guadalupe este miércoles, en un auto azul oscuro y negro. El hombre manifestó que la niña estaba acompañada por un sujeto de unos 30 años, quien "estaba nervioso" y le pidió cargar tres mil pesos de nafta. Cuando fue a cortar la carga de combustible, la nena le dijo "yo soy famosa" y el conductor le planteó que "no digas eso".

"Sos igual a Guadalupe", le dijo el empleado a la nena, aunque no le preguntó si realmente se trataba de ella. "Sobre todo por el pelo, la vi igual a ella, no creo equivocarme", explicó. Además, dijo. Páez expresó que la nena tenía un buzo rosa, pantalón rojo y un gorro de lana verde claro y marrón. La vio en buen estado y que en ningún momento no trató de pedir auxilio.

(Fuente: Mendoza Post)