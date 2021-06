Conmoción: asesinaron a su hermana, adoptó a sus sobrinos y cinco años después la mataron a ella

En Rosario se vivió un conmocionante episodio luego de que asesinaran a una mujer de 32 años frente a sus sobrinos. La joven cuidaba de ellos desde el año 2016, cuando mataron a tiros a su hermana.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso, la fallecida fue identificada como Mayra Bustos. Según lo arrojado por las primeras investigaciones un hombre golpeó la entrada de la vivienda, ubicada sobre calle Necochea, para poder ingresar, y ni bien Mayra se asomó por la puerta recibió al menos tres disparos, que acabaron con su vida en cuestión de minutos.

En el lugar estaban los sobrinos, quienes comenzaron a gritar y llamaron la atención de los vecinos. Fueron ellos quienes se hicieron presentes y alertaron a las autoridades de lo que había ocurrido.

“Nosotros estamos todos encerrados, escuchamos tiros, nada más. Yo no vi nada. La chica tiene una granjita, no molestaba a nadie”, alcanzó a relatar una vecina en un testimonio, aunque los sobrinos de Mayra Bustos no resultaron heridos.

De acuerdo a lo informado por Fiscalía, la mujer tenía tres tres heridas de arma de fuego por la zona del abdomen, y luego de que la Policía llegara, pudieron recoger tres vainas servidas que serán enviadas a peritar.

La víctima tenía un pequeño almacén donde los vecinos solían comprar. Descartaron que se tratara de un robo, si no que para los investigadores "de la mecánica del hecho se desprende que el objetivo era matarla”.

