Fingió dormir para ver qué hacía su pareja en la habitación de sus hijos y descubrió lo peor

En Misiones un nuevo caso de abuso tiene a todos conmocionados. Una joven de 25 años denunció a su ex pareja por el abuso de su hijastra menor de edad, que aparentemente duró varios años.

Según los relatos de la denunciante, su ex pareja de 35 años habría cometido los abusos cuando convivían en una vivienda del barrio Giovinazzo de Posadas.

En diálogo con Misiones Online, la joven madre relató la situación que le hizo darse cuenta que algo pasaba, en cuanto a las extrañas situaciones que se venían dando entre su pareja y su hija.

La joven madre es trabajadora y se tuvo que arreglar prácticamente sola desde chica, debido a que a corta edad quedó embarazada de su nena. “Yo era la que trabajaba, el siempre ponía de excusa que no conseguía trabajo. Tomaba y se descontrolaba”.

Un día la denunciante estaba en la vivienda: “Me vuelvo a acostar y me hago la dormida para ver lo que hacía, él viene hasta al lado mío a alúmbrame con el celular para ver si yo estaba dormida, acomodó un oso en su lugar de la cama para intentar despistarme y vuelve a ingresar en la habitación de los niños. Esperé un ratito, me levanté y fui a constatar la situación cuando veo que mi ex pareja tenia la mano debajo de las sabanas manoseando a mi hijita”.

Trascendió también que el padre del presunto abusador está preso, con sentencia firme, acusado y declarado culpable por un hecho de abuso sexual con acceso carnal a una niña de 11 años, a quien dejo embarazada.

Luego de unos meses en que el sujeto se fue de la vivienda porque ella yo echó salió a la luz todo lo que en verdad pasaba. Una psicóloga confirmó que los abusos comenzaron cuando la niña tenía alrededor de 5 años.

“Hicimos la denuncia y nos llamaron para tomarle la declaración a mi hija en Cámara Gessel. La mujer que tomó la declaración preguntó si este hombre estaba preso porque no podía creer lo que mi hija le contaba. Tal como denuncie ante la Fiscalía, ella declaró en Cámara Gessel”.

Además la mujer concluyó que el niño de 7 años sabía de la situación, pero no hablaba por temor a su padre.

(Fuente: Contexto)