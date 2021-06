Esteban Bullrich aprendió a comunicarse con su hija a través de una app diseñada por un argentino

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, confirmó que padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) hace poco más de un mes, una enfermedad neurodegenerativa que le provoca parálisis muscular y le afecta el habla, una de las características más notorias y dolorosas de dicha enfermedad.

El político habló con el noticiero Telenoche sobre las diferentes etapas físicas y emocionales por las que fue pasando cuando recibió el diagnóstico hace muy poco tiempo, pero también detalló algunas particularidades como los problemas de comunicación que tiene con su hijita de 6 años.

La más pequeña fue la que peor se tomó la noticia de su enfermedad y según comentó el senador, se enojó mucho con él.

“Ella está enojada, porque no me entiende muchas veces. Yo me olvido y hablo rápido, antes me emocionaba, lloraba porque ella no me entendía. Ahora uso una aplicación que es de un argentino, Mateo Salvatto, se llama ‘Háblalo’. La uso con ella para hacer la tarea, por ejemplo”