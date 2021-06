¿Sospechás que te hackearon el celular y te espían?, acá te decimos cómo darte cuenta

Aunque no lo creas, el espionaje o hackeo es mucho más común que lo que parece. Y los intereses son varios: desde lo económico, o sentimental, hasta la compra y venta de datos.

En ese sentido hay una serie de señales a las que podemos estar alertas si queremos darnos cuenta que alguien hackeó nuestro celular y ve lo que hacemos.

- Las aplicaciones se cierran solas

Si se cierran de manera repentina repetidas veces nunca es buena señal. Es cierto que no siempre tiene que ser porque nos estén espiando, hay muchas explicaciones posibles. Pero el espionaje es una de ellas así que hay que estar atento.

- Mayor lentitud

Si alguien usa tu celular o la notebook a la misma vez, por lógica tiene que ir más lento. Comprobá que el procesador no esté siendo usado más de lo normal, si es así es un indicativo de que alguien accedió a su poder de procesamiento.

- La batería se agota rápido

La descarga inesperada de batería puede ser un indicio de hackeo. Las baterías se deterioran y cada vez duran menos tiempo, pero si esa durabilidad es irregular puede ser señal de que están observando.

- Inicios de sesión extraños

La gente no hace caso a las notificaciones o los correos de seguridad, pero si recibís alguno de alguien que inició sesión con alguna de tus cuentas, rastrealas hasta saber de qué se trata. Es la mayor evidencia de un espionaje.

- Interferencias

Si ves que tu teléfono hace ruidos raros cuando llamás o que las comunicaciones no funcionan como deberían es mala señal. De la misma forma no tiene por qué ser un hacker, pero revísalo lo antes posible porque no augura nada bueno.

- Los datos se gastan antes de tiempo

Si se gastan un día o dos antes de lo previsto no tiene que ser algo extraño, se puede deber a que alguna aplicación en segundo plano utilizan más megas de tu plan de Internet que antes. Ahora bien, si el consumo aumentó considerablemente de un día para otro es algo que hay que revisar inmediatamente.



Los expertos dan una serie de recomendaciones para evitar la intrusión de terceros en los dispositivos

Las aplicaciones en formato APK suelen ser potenciales formas para que un tercero tome control de tu teléfono. APK es un paquete para el sistema operativo Android.

Cuando se descarga una aplicación al celular es posible que se le solicite que le otorgue varios permisos, incluida la capacidad de leer sus archivos, acceder a la cámara o escuchar el micrófono. Existen usos legítimos para estas capacidades, pero están potencialmente expuestos a abusos.

Eso se aplica especialmente a los usuarios de Android, ya que el proceso de verificación de aplicaciones de Google no es tan estricto como el de Apple. De hecho suelen haber aplicaciones maliciosas que pasan meses en Play Store antes de ser detectadas y eliminadas.

Android también te permite instalar aplicaciones de fuentes de terceros, conocidas como APK, que permiten por ejemplo que funcionen servicios como la tienda AppStore de los iPhone. Por eso, nunca es recomendable descargar e instalar aplicaciones que no tengan soporte de Google o Apple.

(Fuente: iProfesional)