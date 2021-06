Anamá Ferreira se sumó al coro crítico contra Alberto Fernández: "No somos...

"Los mexicanos salen de los indios, los brasileros salen de la selva, los argentinos llegamos en los barcos". Esa frase de Alberto Fernández, que intentando parafrasear a Octavio Paz terminó citando a Litto Nebbia, dio la vuelta al mundo.

Más o menos sobreactuadas, hubo muchas reacciones en contra y algunas tímidas defensas del mandatario, como la de Santiago Cafiero: "Un gobierno no se define por una declaraciones, sino por sus acciones", señaló el jefe de Gabinete.

La que se sumó al corifeo lapidario contra Fernández fue la ex modelo brasilera Anamá Ferreira.

“No somos monos. Somos una nación maravillosa. Brasil y Argentina un solo corazón”, escribió en su cuenta de twitter.

No somos Monos somos una nación maravillosa #Brasil y #argentina un solo corazón,ustedes que puedan? pic.twitter.com/kwoDND0XEW — Anamá Ferreira uD83CuDF4D (@AnamaFerreira) June 9, 2021

Y completó el comentario con citas históricas: “Decir que el pueblo brasilero vino de la selva es decir que son macacos, es alimentar esa manera de decirle que tenía la gente o, por ejemplo, la revista Gráfico que titulaba ‘ahí vienen los brasileros, ahí vienen los macacos’ cuando se enfrentaban la Selección de Brasil con la de Argentina. Yo pensé que se había pasado eso. Les recomiendo a todos que lean y conozcan a Pedro Álvares Cabral, que fue el primer europeo en llegar a Brasil y quien lo descubrió en el 1500″.

“No tengo palabras, no sé qué decir porque el que lo dijo fue un Presidente y no puedo desmentirlo, pero hoy lo debo hacerlo, como mujer brasilera, como negra. Nosotros no venimos de la selva, usted tiene que ir y conocer a los 250 millones de brasileros”, agregó.

Como remate invitó al presidente Fernández a conversar sobre Brasil y su historia.