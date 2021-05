"Me pudre tu cara y tu bigote": mirá el indignante maltrato de un profesor de la UCA a un alumno

Un profesor universitario de la UCA fue denunciado por sus alumnos luego de varias escenas de maltrato hacia los estudiantes. En este caso grabaron cómo el docente "atacaba" a un compañero en clase virtual, que se dictaba por zoom.

El profesor en cuestión se llama Leandro Viltard, y brinda clases sobre materias relacionadas a administración de empresas.

En uno de los videos que se ha hecho viral el docente retaba duramente a uno de los estudiantes, aunque no se sabe exactamente el contexto por el cual lo hizo.

"Tengo un problema con vos, amigo, tenemos un problema. Vos te incorportaste tarde y no estás recuperando la cosa. No me hagas responsable a mí de lo que vos no estás haciendo. Tenés chance de pasarte a otra comisión", comenzó a reprocharle el profesor.

Pero la conversación se fue tornando más violenta. Y llegó a amenazar al alumno que escuchaba lo que Viltard decía: "La estás pasando mal. La vas a pasar mal. Porque te voy a buscar todas las clases".

Sumado a ese momento, Viltard también había fustigado a otro estudiante a quien le dijo: "Mirá para los cuadros, por favor, no quiero verte la cara. Me pudre tu cara y tus bigotes", mientras el joven, humillado, estaba dado vuelta y de vez en cuando echaba un vistazo hacia la cámara para comprender lo que explicaba el docente.

La respuesta de la universidad

Diego Muñiz, director de Asuntos Institucionales de la UCA, dijo que se va "a tomar cartas en el asunto y se tomará la decisión que corresponda" una vez que el profesor realice su descargo, aunque resaltó que "los videos son muy explícitos".

El maltrato del profesor a un alumno

Después se preguntan porque dejan la facu los pibes. pic.twitter.com/0ALuIAUhWJ — ?????? ? (@EzeSeveri) May 19, 2021

(Fuente: Crónica)