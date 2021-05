¡Cómo dice!: Le gritó “mové el... mamita”, y ella le destrozó el parabrisas de un piedrazo

En Neuquén una joven no soportó el maltrato de un conductor y le destrozó el parabrisas a piedrazos.

La situación ocurrió de la siguiente manera: el semáforo marcó luz roja para los vehículos y cuando intentó cruzar la calle, un Ford Ka blanco estaba tapando toda la senda peatonal.

"El hombre estaba hablando por celular, le hice un gesto de que estaba tapando la senda e inmediatamente bajó la ventanilla del auto y me dijo: «Mové el culo, mamita, no te dan las piernitas». En ese momento me quedé callada y el tipo siguió con su agresión diciendo: «Muy bien agachá la cabeza como debe ser»", relató la joven.