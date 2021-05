Escalofriante video: le apuntó a una nena que sufre asma y le robó la medicación

Los ladrones tienen cada vez menos corazón y piedad a la hora de cometer un asalto. Esto es lo que pasó en la localidad bonaerense de Ezpeleta.

Es que un malviviente en bicicleta le robó sus pertenencias a una mujer que iba caminando con sus hijas. En el bolso también iba la medicación de una de sus niñas que es asmática.

Consternada por lo suscedido, Isabel Polo, madre de las dos criaturas que iban con ella, relató cómo fue el asalto y pidió ayuda para recuperar los medicamentos, ya que la niña no puede estar más de dos días sin los puff.

"Íbamos caminando y se nos aparece un delincuente maldito en bicicleta, nos arrincona, saca el arma... Yo me paralicé, él me decía que le dé el celular, la billetera y le decía que no uso teléfono. Finalmente en la bolsa yo tenía la mochila con todo y me la sacó", contó en diálogo con C5N.

Más allá de las pérdidas materiales, Isabel quiere acceder a la medicación para la nena, pero la sede de la obra social en Quilmes le pide que espere dos o tres días.

"La medicación sale cara, algo más de 3300 pesos. Y los de rescate son más caros. Me genera bronca la burocracia. Además, la nena se despertó 3 veces llorando, diciendo 'mamá, se llevaron las cosas'. La voy a tener que llevar a Parque Patricios a ver si puedo solucionar el tema", agregó la mujer conmovida.

(Fuente: Crónica)