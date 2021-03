Odiar en las redes no es bueno, pero cada signo tiene algo que aborrece: ¿Qué es lo tuyo?

ACUARIO (20 de enero al 18 de febrero)

Los tranquilos acuarianos son excelentes administradores de sus redes sociales. Disfrutan mirando las publicaciones de sus contactos y referentes. No les genera ninguna envidia ni incomodidad ver las vacaciones de amigos, familiares o famosos que nunca se sabe de dónde sacaron la plata para viajar tan lejos y en pandemia. Sin embargo hay algo que despierta su odio: todo tipo de noticias políticas que dan cuenta de actos de corrupción. Se transforman: no importa el color del partido al que pertenezcan. Su mal humor se hace evidente y no tienen problemas en destrozar al corrupto ni a quien los defienda. Empiezan una cruzada que no se sabe dónde terminará. A veces pierden la cuenta por ir demasiado lejos. Red social preferida: Facebook.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)

Si hay un tema que convierte en haters a los piscianos son los relacionados con las rivalidades y discusiones deportivas: River-Boca; Messi-Maradona; Argentina-Brasil; los cambios que hizo un técnico en determinado partido, la formación de un equipo, ¡el VAR!, los comentarios de un periodista deportivo con el que no están de acuerdo, etcétera. Su pasión por los deportes los vuelven verdaderos barrabravas de las redes sociales cuando una discusión deportiva aparece. Comienzan la discusión como normal y son capaces de terminar a los insultos hasta ser bloqueados. Con los temas políticos, sociales y económicos son muy calmos. Red social preferida: Faceboook.

ARIES (21 de marzo al 19 de abril)

Los arianos y arianas se enojan con dos cosas en especial: el reggaetón y los videos de chicas perreando o mostrándose súper sexies en sus fotos. No dejan pasar una: les comentan a todos y todas su desacuerdo. Se quejan de las letras sexistas de las canciones y, con palabras muy fuertes, atacan las cuentas que, generalmente tienen millones de seguidores bancan esta cultura. Por lo tanto, arman grandes batallas contra los followers que defienden a sus ídolos y no paran hasta quedarse con el último posteo. Red social preferida: Instagram.

TAURO (20 de abril al 20 de mayo)

Los toritos se enojan mucho cuando un servicio no funciona. Inmediatamente buscan las redes sociales oficiales de las empresas de servicios, comercios, hospitales, municipios, entidades públicas o privadas y realizan fuertes comentarios para reclamar. Si les responden "ya te hemos contestado por privado" los taurinos explotan y son capaces de organizar un mega escrache contra la organización que sea. No son de quejarse por cualquier cosa y, generalmente, tienen razón, por lo que logran lo que se proponen, pero en base a mucha bronca contenida que viabilizan a través de las redes sociales. Red social preferida: Twitter.

GÉMINIS (21 de mayo al 20 de junio)

Los geminianos tienen un objetivo muy claro para su canalizar su odio: los políticos. Los siguen a todos: concejales, intendentes, diputados, senadores, gobernadores, ministros, presidente, etcétera. Y le reprochan todo, son una máquina de recordarles tuits viejos y papelones históricos. También son buenos para armar memes que los dejen en ridículo y, desgraciadamente, a la larga o a la corta, terminan usando insultos (y a veces amenazas) por lo que terminan siendo bloqueados. En ese caso, arman nueva cuenta y comienzan su carrera de troll. Red social preferida: Twitter.

CÁNCER (21 de junio al 22 de julio)

Los cancerianos odian en las redes sociales todos los hechos aberrantes. Las noticias policiales en las que las víctimas son menores los enloquecen y no dudan en dejar su opinión que incluirá, como es previsible, el pedido de los castigos más severos para los delincuentes. En esto no tienen grises y terminan culpando a los funcionarios de turno con nombre y apellido, exigiendo su renuncia. Red social preferida: Facebook.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

A los leones no les molestan tantas cosas en las redes sociales como los ídolos populares. Paradójicamente los siguen para insultarlos, agredirlos, burlarse, amenazarlos. No se salvan cantantes, deportistas, youtubers ni instagramers. Párrafo aparte se merecen sus odiados preferidos: los tik tokers. Consideran que son ridículos y no logran digerir la idea de que tengan éxito (y a veces dinero) con actividades que para ellos son poco serias. Todos los días se encargan de descargar su odio en alguna cuenta hasta que finalmente son bloqueados. Red social preferida: Twitter

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Los virginianos y virginianas odian a quienes integran grupos de WhatsApp en general y al grupo de las mamis de la escuela en particular. Su relación con ellas es rara porque jamás pueden irse de los grupos. Siempre quieren ver qué van a publicar los demás para insultar frente al teléfono, aunque rara vez comentan algo (siempre critican -con mucho odio- por privado). Sin embargo, el día que deciden hacer públicos sus pensamientos en el grupo es como si explotara una bomba atómica. Acto seguido, salen del grupo. Red social preferida: WhatsApp.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Los librianos no soportan a los youtubers. Tal vez el mismo material y protagonista en Instagram, Facebook o Tik Tok no les molesta. Pero odian a los youtubers. Se suscriben a sus canales y le critican todo a través de sus comentarios. Obviamente, nunca se olvidan de dejarles su pulgar abajo y realizan todas las denuncias que pueden con el ánimo de hacer desaparecer la cuenta. Red social preferida: Youtube.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los escorpiones se enojan con las publicaciones virales o insólitas que ofrecen los diarios. Son los típicos indignados que insultan a los medios de comunicación y preguntan "¿no tenían una noticia más importante?". Acto seguido se encargan de discutir con todo el que haga un comentario en el posteo y se meten con los aspectos físicos de sus ocasionales oponentes. Finalmente bloquean a todo aquel que no esté de acuerdo con ellos. Red social preferida: Facebook.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El odio de los sagitarianos en las redes se despierta con los conductores de televisión y panelistas. Critican la liviandad con la que toman algunos casos o la poca rigurosidad/objetividad con la que tratan algunos temas. Interactúan permanetemente con el Twitter oficial del programa o de quienes allí trabajan. Se indignan, despotrican, se burlan y nada, absolutamente nada les parece bien. Sin embargo, se cuidan de ser bloqueados porque para los sagitarianos poder expresarse por las redes es importante. Red social preferida: Twitter.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 19 de enero)

Las cabritas del zodiaco se enojan con muchas cosas: pero lo que más provoca su odio en las redes sociales son los aumentos de todo tipo: tarifas, servicios, supermercados, costo de vida, impuestos, medicamentos, prepagas, combustibles, etcétera. Nada pone a los capricornianos tan haters como los incrementos que golpean su bolsillo y lo manifiestan comentando cada publicación al respecto o compartiendo las noticias en sus muros con una cataratas de emojis enojados e insultos que, hay que admitirlo, son muy ocurrentes.