Estos signos tienen un pasado muy perturbador: cómo detectarlos a tiempo

Con mucha tela por cortar, solo nos vamos a quedar con la impresión primera sobre estos signos del zodiaco que arrastran consigo un pasado muy perturbador. Desde los más sensibles hasta los más conflictivos, todos tienen la excusa perfecta: su pasado perturbador.



Cáncer

Este signo emotivo piensa en el pasado con bastante frecuencia. Cuando empiezas a pensar en las cosas que hiciste o no hiciste, las relaciones que fracasaron o los errores que cometiste, tus garras para seguir adelante pueden ser sacudidos, al igual que tu lado emocional se ve significativamente afectado.

Tauro

El taurino no se identifica mucho con los cambios y generalmente no abandona su zona de confort. Por lo tanto, su percepción del pasado es muy fuerte y puede verlo en un sentimiento romántico que lo hace comparar y valorar los buenos eventos que se han ido, y que a menudo no regresan.

Virgo

El poder de análisis de este signo hace que regrese al pasado para revisarlo siempre y reflexionar completamente sobre la situación. Si bien esta actitud lo ayuda a tomar pasos firmes, también resalta sus fallas y su autocrítica lo interrumpe, disminuyendo su autoestima y afectando su equilibrio emocional.