A la hora de patear el tablero en la pareja, cada signo tiene su motivación

ACUARIO

Los nacidos bajo el signo de acuario rompen con sus parejas cuando la relación se vuelve rutinaria. Si bien suelen tener miedo a la soledad, cuando se dan cuenta de que pueden estar mejor, dan el portazo y se lanzan a una nueva vida sin mirar atrás.

PISCIS

Los piscianos y piscianas necesitan fantasía con sus parejas. Aunque eso signifique no asumir la realidad. Las utopías son la clave de la relación y el motor para seguir juntos. Cuando sus compañeros o compañeras dejan de tener ilusiones los piscianos se van.

ARIES

Los arianos suelen cometer un error fatal con sus parejas: comparan todo el tiempo su relación con las demás. ¿Por qué no podemos ser/tener/disfrutar/viajar/etc. como ellos?. Se sabe, las comparaciones son odiosas y terminan en ruptura. A los piscianos entonces les gana la frustración y muchas veces optan por romper con su pareja para empezar una nueva que esté al alcance de sus expectativas.

TAURO

Los taurinos no soportan no congeniar absolutamente en todo con sus parejas. Les cuesta aceptar las diferencias y no aprovechan la posibilidad de complementarse o tener una civilizada contraposición de argumentos. Quieren a alguien que los siga en todo, sin preguntas ni condiciones. Si no lo hacen, prefieren buscar esa persona en otra relación.

GÉMINIS

Los geminianos suelen romper cuando sienten que su pareja no está a su altura. No importa si la realidad dice lo contrario. Si los geminianos o geminianas sienten que su compañero o compañera no tiene su nivel, romperán y saldrán a buscar "algo mejor".

CÁNCER

Los cangrejos rompen con sus parejas cuando sienten que no se comparten los esfuerzos de manera equitativa. Está bien eso de ponerse el equipo al hombro, pero los nacidos bajo este signo no quieren ser los que tiran del carro mientras su compañero o compañera va muy orondo arriba. Cuando aparecen los tiempos difíciles, si no encuentran una respuesta acorde a su esfuerzo, los cangrejos se van en búsqueda de una pareja mejor.

LEO

Los leones suelen ser un tanto superficiales. Valoran enormemente las características humanas de sus compañeros o compañeras, pero a veces le dan mucha importancia a la belleza. Entonces, si su pareja se descuida durante mucho tiempo o aparece una persona "más linda" según su percepción, deciden separarse. ¡Cuidado que después pueden arrepentirse!

VIRGO

Las relaciones de virginianos y virginianas están llenas de secretos, medias verdades y brutales mentiras. Todo vale para sostener la pareja. Sin embargo, construyen una relación tan intrincada que los termina estresando y, cuando no dan más, prefieren darse una nueva oportunidad terminando la relación y quedando libres para empezar otra.

LIBRA

Cuando inician una relación les cuesta mucho perder su libertad. Hacen un gran esfuerzo por cambiar sus rutinas, relegar reuniones con amigos y compañeros de trabajo porque realmente valoran a la persona que los complementa. No obstante, en algunos momentos extremos prevalece cierto egoísmo que les hace pensar nuevamente en su vida y dicen chau.

ESCORPIO

Los escorpiones tienen una causa inesperada para romper con sus parejas. Si bien sus relaciones suelen ser complejas en muchos aspectos, los viajes son clave en su vida parental. Si les sale la posibilidad de irse a otro lugar y sus parejas no los siguen, los nacidos bajo este signo no dudarán en armar las valijas y empezar nueva vida.

SAGITARIO

Los sagitarianos no soportan el control extremo ni las parejas cargosas. Agradecen la preocupación, pero mensajitos cada cinco minutos, stickers con corazoncitos y videollamadas sinsentido son causal de separación para los nacidos bajo este signo. Ni hablar si les piden explicaciones de dónde estuvieron, con quién o por qué llegaron tarde del trabajo: dirán adiós sin miramientos.

CAPRICORNIO

Las cabritas necesitan que le expresen emociones en forma permanente. No importa si es para darles buenas o malas noticias. Si su pareja comienza a dejar de ser comunicativa y le resta relevancia, los capricornianos se irán en búsqueda no de atención, sino de comunicación, base de cualquier buena relación.