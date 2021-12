Tragedia: hinchas de River fallecieron en un violento accidente camino a Santiago del Estero

Triste noticia. Hinchas de River, que viajaban a Santiago del Estero en una camioneta utilitaria para presenciar el duelo ante Colón por el Trofeo de Campeones, sufrieron un trágico accidente y perdieron la vida.

El siniestro, que dejó un saldo de cuatro fallecidos (dos hombres, una mujer y un niño de 7 años), ocurrió en la ruta provincial N°4, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. La única sobreviviente de la camioneta fue una mujer adulta, quien fue rápidamente trasladada al Hospital José María Cullen con heridas de consideración.

El accidente se ocasionó luego de que la camioneta Kangoo se haya cruzado de carril -tras haber perdido el control del vehículo- e impactado contra un camión, el cual terminó volcando en la banquina. Su conductor resultó ileso.

La palabra del camionero tras el trágico accidente de los hinchas de River que viajaban a Santiago

Flavio, conductor del camión con el que impactó la camioneta, habló tras el siniestro con el móvil de AireDigital y expresó: “Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”.