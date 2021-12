Qué dice el Gobierno Nacional sobre la presencia de Ómicron en Brasil

Si bien todas las expresiones que se están dando en el Ministerio de Salud de la Nación son en potencial, ya hay cierta preocupación por la aparición de un nuevo caso el crucero Hamburg, los positivos en un buque en Ushuaia y la presencia de Ómicron en Brasil.

Según detallaron desde la cartera de Salud a un portal nacional, la mayor preocupación radica en que se confirme la circulación viral de la nueva variante en el país vecino a semanas de iniciar la temporada de verano. Si bien no hay definiciones, no han descartado estudiar la situación. “Hoy no hay definiciones, pero si Ómicron está en Brasil, evidentemente habrá replantearse todo y mirar nuevas alternativas”, indicó un funcionario de la cartera sanitaria.

Pensar a largo plazo ante este panorama no es viable hoy en día, sobre todo por la circulación de la variante Delta en varias provincias del país, pero lo que si se descarta por el momento es que exista algún tipo de cierre o bloqueo en el país, a diferencia de lo que sucede en Europa, por ejemplo, donde varios países han decidido volver al confinamiento para controlar lo que sería loa “cuarta ola”.

“Por ahora, mientras la situación epidemiológica continúe así, las recomendaciones siguen siendo las que venimos hablando hasta ahora: prevención, completar esquemas y darse los refuerzos”, remarcaron desde la cartera sanitaria nacional.