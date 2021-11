Más que miedo, precaución: conocé el lado perverso que esconde cada signo

No siempre entran en juego, pero nunca está de más conocer el lado oscuro que cada persona esconde.

A continuación encontrarás una guía para conocer esta cara perversa que habita en cada uno de los signos del zodíaco.

Aries

Impulsivo y feroz por naturaleza. Lo que las personas no saben de ti es que logras lo que quieres a cualquier costo, no te importa si la decisión daña a los demás, en el fondo sabes de lo que eres capaz, pero vives tapándolo y con temor a que los demás se enteren. ¿El fin justifica los medios? Para ti sí. Eres capaz de decir “yo nunca” e irte del lugar porque sabes que “tú siempre”. El rostro de digno ejemplo, lo mantienes con algunos, pero los que te conocen saben qué tan profundo puedes llegar.

Tauro

Terco y arbitrario a más no poder, no te importa quién está delante tuyo, eres capaz de pisarle la cabeza y continuar. Tu soberbia y orgullo no tiene límites, pero lo que da más miedo de ti Tauro es tu nivel de posesividad, esa enferma forma de ser es lo que no muestras pero sí que lo manejas.

Géminis

Inestable, astuto y calculador. Características ocultas pero innatas de Géminis. Si le cuentas lo más intimo a Géminis y luego por cosas de la vida se pelean, debes de prepararte para lo peor porque las personas se enterarán de tus secretos, previa amenaza del geminiano. Y si no sabe la historia completa, la inventará. Géminis no tiene reparos en herir, ni le importa lo que puede causar, su ego pesa más.

Cáncer

Demasiado susceptible, resentido y renegón. Sus estados de ánimo muy volubles son su lado más oscuro, ahora puede estar feliz y a los segundos llorando, pero lo peor es que es muy resentido, no olvidará ningún daño y en cualquier momento lo tocará, sea cual sea el momento.

Leo

¡Ay de los que estén al lago del rugido del león! En tu lado oscuro eres autoritario a más no poder, tú lo sabes, puedes llegar a ser un tirano y en muchas ocasiones sabes que no tienes tacto para decir las cosas. En el fondo le encanta el drama, le gusta salir de pie en cualquier situación y así lo hará, sea cual sea el método. No aceptas que te equivocaste a menos que el problema sea demasiado evidente.

Virgo

Negatividad es igual a Virgo. En su lado oscuro tiene toneladas de veneno, raje, y una lengua viperina para soltar y delirar con sus críticas. Ama criticar sin importar lo que dice. Puede humillar a más no poder y justificarse inmediatamente, es experto en ello. Ten cuidado con virgo, porque mientras te sonríe, también te critica.

Libra

Contradictorio e imprudente. Como el aire, Libra va y viene, no es estable en lo que piensa y se enreda en sus propios pensamientos. Cuando le toca hablar dirá cosas ilógicas e incoherentes y le da pereza arreglarlo.

Escorpio

De los más temidos. De por sí Escorpio tiene una forma de ser oscura, pero en su lado más despreciable es despiadado y malvado. Su venganza no tendrá límites aunque demore años en darse. Su mayor recurso el jugar con la mente, lo hará de distintas formas, pero la que más usa es el sexo, con el sexo ha dominado a muchos y lo seguirá haciendo. Nadie puede cambiarlo.

Sagitario

Adicto a las apuestas, a dejar el destino al azar. Su impulsividad te hará notar que no le importa nada a tal punto de ser un insolente, pero cuidado porque siempre pedirá perdón por todo y “mostrará estar arrepentido”. No caigas, lo seguirá haciendo, está en sus genes.

Capricornio

De los que tira la piedra y esconde la mano. Cuando es malvado te hará daño pero casi nunca te enterarás que fue él (ella). Odia a rabiar la impuntualidad y es muy extremista en sus decisiones, solo conoce lo negro y blanco, no hay punto medio.

Acuario

Cree que todas las personas son inferiores a él, pero no lo dice. Se muestra callado, frío, distante y solitario y es por los pensamientos que tiene hacia los demás. En el fondo anhela una vida bohemia.

Piscis

Los celos son parte de su vida, le invaden en cada cosa que quiere y no puede. La envidia nace con Piscis y es lo que le hace ser desconfiado porque piensa que todas las personas tienen esa misma forma de ser.