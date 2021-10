Indignante: una mujer le enseña cómo robar a su hijita de 6 años y todo queda grabado

En la ciudad de La Plata, los dueños de un minimercado del barrio Cerrito Sur, están cansados de los robos que realiza una mujer, quien se lleva la mercadería del negocio sin pagar, acompañado de su pequeña hija. Uno de los tantos episodios fue captado por las cámaras de seguridad del negocio, donde se puede observar de qué forma la mujer le indica a la niña qué productos debe robar.

“Esta mujer viene 3 o 4 veces al día con su hija, porque vive a 30 metros del local. Y ayer justo la vio la chica de la verdulería: primero manotea un chocolate y luego una caja de 12 hamburguesas Paty, se las lleva en la mano y sale corriendo”, contó Fabrizio, propietario del minimercado, según consignó el medio local "0223".

Frente a este hecho, el hombre habló con la mujer, quien no asumió la situación y negó las acusaciones. “Me dio mil excusas y me terminó dando 400 pesos. La verdad que es triste como la tiene entrenada para robar. Eso le está enseñando a una nena que debe tener unos 6 años. Y no es por necesidad, porque vemos que no tienen grandes necesidades”, lamentó el comerciante.

