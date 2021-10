No lo dudes: estos signos, en la intimidad, te garantizan un momento inolvidable, aunque tienen sus problemas

Aries

Su mejor cualidad: Su fogosidad, su temperamento aventurero, su energía en el amor y su intrepidez, se atreve a hacer cosas nuevas. Junto a él o a ella siempre habrá un alto nivel de energía ¡prepárate para un verdadero ejercicio más intenso y fuerte que una sesión de aeróbicos en un gimnasio! Terminan satisfechos, pero ¡agotados!

Su mayor problema: La precipitación, no dar el tiempo que requiere su pareja para una preparación previa, descuidar los toques románticos y los aspectos sensuales tan importantes como son las caricias, miradas, palabras y detalles que deben preceder al acto sexual ya en sí.

Tauro

Su mejor cualidad: Su sensualidad, la forma pausada con la que disfruta su relación, sin precipitación, yendo paso a paso, con el conocimiento de que cada minuto cuenta, pero al mismo tiempo que si no se disfruta plenamente y sin prisa todo lo que está ocurriendo en ese encuentro sexual se está perdiendo lo mejor. Es un amante tierno, seguro, firme.

Su mayor problema: Empecinarse en algo aún cuando su pareja le esté enviando señales de que “eso que me estás haciendo no me gusta, o no lo disfruto, o no me inspira”. Pasar por alto esas insinuaciones y seguir con su plan de acción.

Géminis

Su mejor cualidad: Su vitalidad, energía, creatividad y forma siempre diferente de hacer el amor, la sensación que imparte de estar siempre junto a una persona joven independientemente de la edad que tenga, su chispa y sentido del humor en el amor. Su gran curiosidad sexual que le lleva a explorarlo todo.

Su mayor problema: La dispersión, querer hacerlo todo apresuradamente y no conceder a la pareja el tiempo necesario para que vaya disfrutando plenamente todo el preludio, los juegos amorosos, y lo que viene después la conversación o plática tranquila y reposada.