¡Alegría, alegría! Estos son los signos con mejor onda del zodíaco

Sagitario: Es considerado el signo más enérgico y positivo del Zodiaco, y por buenas razones. Las personas nacidas bajo este signo de aire (del 23 de noviembre al 20 de diciembre) son capaces de ayudar a todo el mundo a ver el lado bueno dentro de todo lo malo. Este signo se caracteriza por tener una alegría extrema y una energía desbordada, lo que hace que sean grandes amigos y compañeros de aventuras: siempre de buen humor, se animarán a todos tus planes y siempre te estarán proponiendo cosas e ideas divertidas.

Libra: El signo más tranquilo y calmado de todo el Zodiaco siempre sabe ver el lado bueno de todo. Las personas nacidas bajo el signo de Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre) transmiten calma y equilibrio a los que los conocen y por ello siempre te ayudarán a encontrar tu mejor versión. Odian los conflictos y discutir con otras personas, y por lo general, afrontan la vida con optimismo y filosofía.

Aries: El primer signo del Zodiaco, de fuego, está lleno de energía y por ello nada le frena. A las personas nacidas bajo el signo de Aries (del 21 de marzo al 20 de abril) no se les pone ningún obstáculo por delante, ya que siempre saben sortearlo con fuerza, ilusión y ganas. Positivos y muy intensos por naturaleza, a los Aries les encantan los desafíos y ponen pasión y alegría en todo lo que hacen. También en todas sus relaciones personales.

Leo: Los Leo son personas que no aceptan un no por respuesta y a las que no les gusta para nada fracasar. Por eso afrontan cualquier contratiempo con su mejor cara y con energía, dispuestos a sobrepasarlo. Las personas nacidas bajo este signo de fuego (del 21 de julio al 21 de agosto) transmiten buenas energías y atraen por naturaleza a otras personas. Siempre positivos, te apoyarán en cualquier momento y siempre podrás divertirte con ellos, pues se apuntan a cualquier plan original y espontáneo.