Ración triple de paciencia: estos son los signos más complicados de aguantar

Hay que partir de la base que no son malas personas, pero cargan cualidades que por ahí las convierte en muy complicadas de aguantar.

A continuación te contamos las características de estos dos signos que ponen a prueba la paciencia de quienes los rodean.

Piscis, el signo más difícil de soportar

La personalidad de los nativos de Piscis suele ser empática y hasta se cree que son fáciles de manipular porque no tienen carácter. Pero no es cierto, ya que son personas con gran temperamento; no se intimidan ante los cambios por lo que no todos pueden llegar a entenderlos.

Son individuos que se frustran y lo demuestran con mal humor, sus caras se transforman y sus sentimientos y emociones más profundas las exteriorizan.

Cáncer, el otro complicado

Los nativos del signo Cáncer suelen tener una personalidad insegura, inestable y sensible pero se vuelven seres complicados cuando se despierta su rencor.

Son personas que no superan fácilmente el pasado, que recordarán por mucho tiempo el daño que alguien les hizo.

No expresan lo que sienten y se guardan todo pero, claro, en algún momento estallan y ahí hablan por demás.