Se acabó lo que se daba: estos tres signos pondrán fin a sus relaciones

El amor también llega a su fin y hay ocasiones que no hace falta que haya una tercera persona en el medio para que eso suceda.

Simplemente que pueden ir apareciendo diferencias insalvables que terminan con la relación. Y precisamente en ese punto están parados los siguientes signos, que sopesan muy seriamente poner punto a final al tema.

Leo

Por lo general, no eres de los que dudan cuando se trata de eliminar a alguien de tu vida, Leo. No eres la persona a la que le gusta quedarse por el abuso, ni tienes la paciencia para lidiar con personas que te molestan de alguna manera.

Tu sentimiento siempre ha sido cortarlo de raíz y seguir adelante. Cancelar personas no es gran cosa para ti, y si no les gusta, lo superarán pronto. No ha hecho daño, ¿eh?

Y luego, está ahora: el 19 de octubre, el día que te trae la Luna opuesta a Mercurio, y con ella viene la idea de que has estado reteniendo a alguien en tu vida, alguien que te trae un sinfín de angustias y problemas, simplemente porque realmente lo haces. Amas a esta persona.

Pero realmente pone a prueba tus nervios hasta el punto en que te das cuenta de que no hay nada bueno aquí, y la promesa es solo para más dolor.

Este es el día en que le dirás adiós a esta persona: te has topado con una pared y ahora sabes que es impenetrable.

Escorpio

El 19 de octubre de 2021 traerá algunos sentimientos muy profundos y encontrados hacia ti. Debido a que la Luna es tanto Trígono Venus como Opuesto a Mercurio, llegarás a saber algo inevitable: debes despedirte de alguien a quien amas.

El amor a uno mismo ha conquistado aquí, y eso significa que si quieres mantener esa máxima del amor propio, entonces necesitas terminar tu relación, por completo, con alguien en tu vida que te ama menos de lo que tú le amas.

Tienes tus apegos, al igual que todos los demás, pero también te das cuenta de que este único apego, esta persona que ha estado en tu vida desde siempre y solo toma sin dar, debe desaparecer.

No hay lugar en tu crecimiento para esta persona. Ya no hay espacio para alguien en tu vida que solo pueda usurpar tu energía, sin nunca reponerla. Puede que le ames, pero tendrás que liberarle para siempre.

Sagitario

Hay alguien en tu vida a quien debes dejar ir. Nadie puede decirte que no lo hagas, ya que solo tú conoces las razones por las que debes despedirte de esta persona.

Te lastima y nunca deja de lastimarte. Es como si no pudiera controlarse a sí mismo; es como si estuviera obligado a tratarte como basura, y te ha hecho esto durante toda su vida, lo que probablemente significa que es un miembro de la familia.

Llevas años pensando en despedirte oficialmente de esta persona, pero este tránsito, la Luna Opuesta a Mercurio, te hace sentir aún más pendiente; la única forma de ser feliz es eliminando a esta persona de tu vida.

Puede que aún le ames, eso puede durar para siempre, pero sabes con certeza que intentar comunicarte es un no-no asegurado. Aquí tienes una realidad aún más dura con la que tienes que lidiar: esta persona probablemente no te corresponda en sentimiento, respeto y consideración.

Si bien no será fácil decir adiós, ahora sabes que esta es tu única opción.

Fuente: Terra