¿Estás listo para brillar?: estos tres signos tendrán una gran semana

La semana que comienza traerá grandes y lindas sorpresas para algunas personas, que deberán estar atentas para no dejar pasar la oportunidad de billar.

A continuación de contamos quiénes son los signos que tendrán todo el viento a favor para alcanzar metas en todos los frentes.

Leo

Puede parecer perezoso esta semana, pero esa es solo la percepción de otra persona.

Tu estilo no es extravagante esta semana, Leo, y eso te llega como un necesario descanso de lo habitual.

Está más que listo para ser creativo, y lo hará a su manera, sin la aprobación de nadie más.

Eres una criatura social, pero cuando decides que es hora de estar solo, para conspirar, para crear, para planificar, esa es la ley en la tierra de Leo.

Esta semana se trata de reservar un tiempo para estar solo para que pueda emprender algo que ha estado en su mente, algo que siente que no es asunto de nadie más que suyo.

La Luna Llena en Aries te da esa energía en tus pasos y la confianza para decir NO cuando te refieres a NO. Esta semana te pondrá más en contacto con tu propia creencia en ti mismo.

Virgo

Lo que esta semana, y el final retrógrado de su planeta regente, puede prometerle una buena comprensión de lo que tiene en el trabajo.

Te das cuenta de que eres uno de los trabajadores más duros que conoces y que probablemente te sientes mal pagado.

Esto no ha pasado desapercibido y, por muy sorprendente que pueda parecerle en ese momento, será recompensado por sus grandes esfuerzos.

Ahora, eso no quiere decir que definitivamente vaya a obtener una actualización de pago esta semana, pero obtendrá algún tipo de "promesa" para el futuro.

Eso puede hacer que se oponga, ya que no lo creerá hasta que lo vea, pero se notan sus esfuerzos.

No eres tan "aprovechado" como crees. Tu lugar de trabajo no podría continuar sin ti, y aunque son lentos para mostrar su agradecimiento, ya está llegando, y lo creas o no, te agradará.

Escorpio

Lo que hará que esta semana sea excelente para ti no es solo la próxima presencia del Sol en la temporada de Escorpio, el 23 de octubre, sino el efecto que esto tiene en tu perspicacia mental y tu confianza intelectual.

Es como si estuvieras abriendo un camino esta semana. Eres el jefe y tienes las decisiones, durante toda la semana.

Siempre has sido la persona en la que la gente confía cuando se trata de decisiones comerciales, y esta semana tomará ese tipo de confianza y la elevará un poco más.

Con Júpiter y Mercurio estacionados directamente , no tienes que sentir el molesto tirón de los retrogrados más recientes.

Ahora está claro para ser usted mismo y hacer el trabajo a su manera. Esta también es una gran semana para los estudios y la educación. Si estás en la escuela, te irá bien en los exámenes.

Si eres profesor, tu influencia en tus alumnos será duradera.