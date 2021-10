¿Será verdad?: conocé el ranking de los mejores maridos en función de su signo

El matrimonio es un paso muy importante así que mientras más conocimiento se tenga de la otra persona, mucho mejor.

A continuación te presentamos un ranking de cómo son como maridos cada uno de los signos.

Aries

Aries Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre de Aries es material de marido porque es honesto. La honestidad es MUY importante en una relación. Con él siendo tan directo sobre todo, es fácil confiar. Cuando él está contigo, TODAS sus cartas están sobre la mesa.

Su honestidad puede ser un poco contundente (¡no hay miel, se supone que debes endulzar cuando te pregunto si me veo gorda con mi vestido!), Pero es refrescante. Él nunca te permitirá cuestionar sus intenciones en la relación. De hecho, te lo dirá antes de que tengas que preguntarte.

Tauro

Un hombre Tauro es material de marido porque es leal. Cuando está en tu equipo, lo estará de por vida. Incluso si a veces es difícil estar en su equipo, él no flaqueará. Él sabe lo importante que es ser confiable y no lo arruinará.

Su moral simplemente no lo permitiría. Es el tipo de persona leal que se presentaría a una liga de bolos de un año en la que lo inscribiste cada semana. Y odia los bolos. Pero está ahí. Nunca tendrás que preguntarte si te decepcionará. Un esposo Tauro odia decepcionar a las personas que ama. Él es un verdadero azul, y cuando esté enamorado de ti, lo SABRÁS.

Géminis

Géminis Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre Géminis es material de marido porque es cariñoso. Y no solo abrazos y besos cariñosos, sino que te hacen sentir como si fueras Gisele Bundchen todo el tiempo cariñosa. Él es el EPITOME de amoroso cuando estás cerca. Incluso si no eres fanático de PDA, es muy difícil no ceder a su dulzura.

Sentirse como una supermodelo incluso cuando se levanta de la cama no está nada mal. Él será tu mayor animador y dador de cumplidos. Él también estará allí para levantarte cuando te sientas mal.

Cáncer

Cáncer Signo del zodiaco Mejor marido Astrología

Un hombre Cáncer es material de marido porque es sentimental. Ser más dulce que una barra de chocolate Hershey tiene sus beneficios. Si hay un aniversario o algo que celebrar, será mejor que crea que tiene algo planeado.

SIEMPRE hará todo lo posible para recordar pequeños momentos especiales que compartieron juntos. Si se olvida, te compensará mientras te enjuga las lágrimas. Es súper sentimental y entiende cómo proteger tu corazón. Si tiene la oportunidad de sorprenderte o sobrecogerte, encontrará la manera de hacerlo. Tampoco tiene miedo de mostrar sus sentimientos frente a otras personas, ¡adorbs!

Leo

Leo Signo del Zodíaco Mejor Marido Astrología

Un hombre Leo es material de marido porque es valiente. Tiene la valentía de Jon Snow de Game of Thrones (no hay dragones ni caminantes blancos en el mundo de hoy, pero entiendes el punto). Le encanta la caballerosidad, por lo que es un caballero moderno con armadura brillante.

Nunca te sentirás inseguro o asustado a su lado. Actuará como una roca para ti. Su valentía asombra a mucha gente, incluyéndote a ti, lo hace parecer un superhéroe. No retrocede ante nada. Si su relación se acelera, él no se asustará.

Virgo

Virgo Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre Virgo es material de marido porque es trabajador. Es un ejemplo de éxito porque trabaja para lo que quiere. Él te impresionará con su perseverancia y también te motivará.

Nunca tendrás que preocuparte por pasar por momentos difíciles con un hombre Virgo. Él hará a un lado cualquier duda con su tenaz ética de trabajo y le mostrará que está ahí a largo plazo. Si alguna vez sucedió algo, usted sabe que él trabajará sin cesar para solucionarlo y mejorar la situación. Cuando un hombre Virgo hace una promesa, lo dice en serio de por vida.

Libra

Libra Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre de Libra es material de marido porque es diplomático. Nunca entrarás en una pelea desgarradora con un hombre Libra. Es sensato y justo. Él es una visión de equilibrio y nunca tendrás un momento acalorado que dure demasiado.

Su diplomacia es refrescante y difícil de encontrar. Un Libra es sabio y sabe que puede hacer más con la miel que con el vinagre. Eso conducirá a una relación pacífica con cualquier persona con la que esté. No solo será bueno contigo, será el tipo de hombre que mi madre aprobará.

Escorpio

Escorpio Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre Escorpio es material de marido porque es apasionado. Él te llevará a nuevas alturas románticas que no sabías que existían. Su hambre y su fuego por ti son vigorizantes. Él nunca es aburrido ni aburrido y se asegurará de que su relación no sea tan buena.

Cada día con él se siente como una aventura romántica de la que solo leerías en novelas. Es tu propio Fabio y te lo recordará con su pasión todo el tiempo. Si te gusta el romance pero te encanta tener un hombre para ti solo, un hombre Escorpio estará ahí para ti, pase lo que pase.

Sagitario

Sagitario Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre Sagitario es material de marido porque es optimista. Siempre verá lo positivo incluso cuando sea difícil de encontrar. Él te dará la confianza para asumir cualquier cosa en tu relación.

Cuando algo sale mal, actúa como una luz para mostrar que no todo es tan oscuro y lúgubre. Ser tan positivo animará todos los días. Hace que el mundo parezca más brillante y soleado incluso si hay una tormenta en el horizonte. Si está deprimido, él sabrá cómo hacer que tenga un día más brillante. Un hombre de Sagitario puede ser independiente, pero hará tiempo para ti.

Capricornio

Capricornio Signo del zodiaco Mejor marido Astrología

Un hombre de Capricornio es material de marido porque está orientado a la familia. Nada es más importante para él que tener una unidad familiar amorosa en su vida. Piensa que las relaciones son extremadamente importantes.

Él siempre trabajará duro para asegurarse de que su relación sea estrecha y sólida. Su sentimiento hacia su familia es entrañable. Nunca tendrá que preguntarse dónde están sus prioridades, él demostrará que es lo verdaderamente importante. Ese eres tú.

Acuario

Acuario Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre Acuario es material de marido porque es paciente. Nunca perderá los estribos ni se dejará llevar por una pelea. Su paciencia es casi santa. Será un ejemplo de paz y sensatez todo el tiempo.

Cuando la mierda golpea el ventilador, tiene la voluntad de soportarlo y arreglarlo. No se cansará ni se enojará rápidamente. Actúa como una fuerza razonable para ayudarte. Nunca reaccionará con dureza en el calor del momento. Él te hace sentir seguro, está en esto a largo plazo. Si buscas el amor de tu vida, estará ahí hasta el final.

Piscis

Piscis Signo del zodíaco Mejor marido Astrología

Un hombre de Piscis es material de marido porque es desinteresado. Siempre estará ahí para ofrecer una mano amiga. Ni siquiera piensa dos veces en los favores, de hecho, siempre está feliz de hacerlos.

Incluso si ese favor es correr a la tienda por tampones y helado ... lo hará sin dudarlo (Definitivamente un guardián si trae múltiples sabores). Su altruismo es asombroso y nunca te preguntarás por su corazón. Su amor es tan absorbente que es difícil pasarlo por alto.