Vamos tomando nota y viendo como nos atajamos: mirá cómo le irá en octubre a cada signo

ARIES

La estación de Libra es la del amor. Dicho esto, puede que el día 13 la irrupción de Mercurio Retrógrado provoque algún drama con un ex. Bloquéalo y céntrate en tu ‘crush’, o pasa directamente de esta parada y bájate el día 22 en la estación de Escorpio porque entonces las vibraciones sí serán muy ‘hot’.

TAURO

Venus (el planeta favorito de tu signo) en Virgo te está enviando fabulosos ‘bouquets’ de rosas y un sexo espectacular. Disfruta de este momento porque la llegada de Escorpio el día 22 te sepultará en el trabajo. Tus jornadas de 9h a 18h pasarán a ser de 25 horas al día los siete días de la semana. Suerte…

GÉMINIS

Cada vez te sientes más cerca de tu pareja, ¡enhorabuena! Sin embargo, la alegría no te va a durar mucho. Mercurio Retrógrado hará que circulen los cotilleos en la oficina (y no especialmente los buenos) hasta que Venus entre en Libra el día 27. Respira hondo y piensa que en peores plazas has toreado antes.

CÁNCER

Venus en Virgo te ilumina en todo lo relacionado con el mundo de la comunicación. Así que este mes conseguirás muchos ‘matches’ en Tinder, un networking espectacular y valiosas conexiones profesionales. En definitiva, te estás convirtiendo en la chica más popular de tu promoción y eso hay que celebrarlo, ¿no crees?

LEO

Después de haber trabajado a tope durante el mes de septiembre, estás por fin haciendo caja. Date un homenaje comprándote algún capricho para ti o para decorar tu casa. Y a partir del día 22, tómate las cosas con tranquilidad. La llegada de Escorpio hará que tengas que centrarte en tu hogar y en tu familia.

VIRGO

Venus estará en tu casa casi todo el mes. Es buen momento para cambiar de look, gritar con todas tus fuerzas ‘‘¡te quiero!’’ y flirtear con quien te dé la gana. Si estás soltera, Escorpio te traerá contactos que al menos te conviene valorar a partir del día 22 de septiembre. Estos días la vida es bella, ¿por qué no exprimirla a tope?

LIBRA

No permitas que Venus en Virgo te chafe las buenas vibraciones de tu cumple, ni siquiera aunque coloque a un ex al que odias en tu camino. Diviértete ahora, porque la llegada de Escorpio con el inicio del otoño hará que concentres tus energías en trabajar y en ganar dinero como si tuvieras que pagar un rescate urgente.

ESCORPIO

Por timidez o pereza, este mes actuarás como una persona realmente introvertida. A pesar de esto, conseguirás añadir a tu grupo de amigos nuevos ‘BFF’, de esos que son para siempre y con los que querrás celebrar tu cumpleaños este año tan raro. Vete pensando en los regalos que están a punto de caer...

SAGITARIO

Mercurio Retrógrado hará que exnovios y viejos amigos surjan como champiñones. Puede que tu primer impulso sea echarlos de tu vida, pero antes escucha lo que tienen que decir. Si ves que siguen siendo tan mala gente como cuando te apartaste de ellos, déjalos atrás y dedícate a las personas que de verdad te quieren. Si no, puedes incluso darles una oportunidad. Las segundas partes no siempre fueron malas.

CAPRICORNIO

Gracias a Mercurio Retrógrado, por fin vas a darte cuenta de que cuando tus amigos la lían parda, tú también acabas metida en unos líos tremendos. Quizá cortar con esas relaciones te ponga algo nerviosa, pero no te lo pienses dos veces y hazlo. No te convienen ni te sientes identificado con ellos. Algunas veces hay que ser valiente y esta es una de ellas.

ACUARIO

Te has estado esforzando muchísimo y ahora sólo te queda un poco para lograr eso que te has propuesto, ya sea un ascenso o una subida de sueldo. Sin embargo, Mercurio Retrógrado hará que tengas que esperar algo más. No desfallezcas, pronto lo tendrás. Y no te pongas depre. En lo demás, la suerte te sonríe.

PISCIS

Prepárate para vibrar porque este mes se activa todo lo relacionado con tu intimidad, de modo que tu actual pareja, ya sea tu novio o un ‘crush reciente’, se acercará muuucho más a ti. Aprovecha la situación e intenta que algo nuevo (¿un juego erótico quizás?) entre en tu dormitorio. Será divertido. Palabrita de las estrellas.