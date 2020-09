¡Oh Capitan! Estos son los líderes natos según sus signos

Capricornio

Aunque puede tomar un tiempo para que te acostumbres, los Capricornio pueden ser unos de los mejores jefes.

De hecho, casi no hay ningún otro signo que pueda presumir de lo intrépidos y tenaces que son los Capricornio.

Y aunque sean muy estrictos con el inventario o los segundos que te retrases o te ausentes, los Capricornio no solo se preocupan por el dinero, a pesar de las descripciones del Zodiaco de su signo.

De hecho, una vez que les hayas probado tus habilidades y valores, los Capricornio pueden ser los jefes más cálidos y generosos del mundo.

Los Capricornio son frecuentemente señalados como adictos al trabajo. Se motivan demasiado por los logros sociales.

Mientras trabajes para un Capricornio, no esperes salirte con la tuya con pequeños engaños, especialmente con alguno que pueda manchar la bien ganada reputación de Capricornio.

Pero si tenés lo que se necesita, encontrarás en tu jefe la lealtad de un aliado profesional. Si se llevan bien, tu jefe podría terminar siendo parte de tu familia extendida.

Para darte una idea de los tipos de jefe que los Capricornio tienen potencial de ser, estos líderes famosos son de este signo:

Evan Sharp

Michelle Obama

Chris Poole

Tony Hsieh

Dolly Parton

Virgo

Orientados al detalle y comprometidos con la excelencia en todo lo que hacen, los Virgo son unos de los jefes que más les gusta divertirse. Son super creativos y siempre muy bromistas, siempre y cuando sea a su manera.

Se debe hacer un énfasis muy fuerte en que tiene que ser a su manera, aunque si alguna vez dejas de controlarte y dejas escapar una buena broma, puedes encontrar en tu jefe Virgo todo lo que necesitas para crecer y dar calidad a tu carrera.

Para que tengas una mejor idea de qué tipo de jefe es Virgo, estos famosos son de ese signo:

Warren Buffet

Stephen King

Bernie Sanders

La Madre Teresa

Selma Hyak

Géminis

Los líderes de Géminis quizá no sean tan conocidos por sus habilidades como líderes, pero eso es debido a que son los sociables del Zodiaco también.

Es muy probable que un jefe Géminis sea del tipo relajado que fomenta ambientes de trabajo animados.

Con un jefe Géminis, serás responsable de más cosas de lo que te pagan. Si no te importa esa dinámica, no tendrás que preocuparte por que te exploten y tu jefe parecerá más tu mejor amigo que tu empleador. Seguramente tampoco te aburrirás en la fiesta oficial anual, ya que no hay fiesta como las que planea un Géminis.

Estos líderes de Géminis famosos te darán una idea de cómo sería tu jefe Géminis:

Morgan Freedman

Johnny Depp

John F. Kennedy

Venus Williams

Kim Clijsters

Escorpio

Si lo primero que viene a tu mente cuando piensas en un jefe Escorpio es el profesor Snape de Harry Potter, ¡quizá no estés tan perdido! Aunque como con Snape, es muy importante recordar que hay diferentes facetas de una persona, especialmente con una persona Escorpio.

Debajo de esa dura corteza encontrarás a un jefe que ve más dentro de ti que nadie más. Ellos no tendrán ningún problema de mejorar tus habilidades más allá de lo que tú mismo creíste que podrías lograr.

Tampoco son tímidos en crear formas divertidas de trabajo. Podría poner el radio a todo volumen detrás de la cocina o haciendo que todos manden sus memos en forma de avión de papel.

Aquí están algunos líderes Escorpio que seguro conoces:

Hilary Clinton

Pablo Picaso

Bill Gates

Whoopi Goldberg

Jimmy Kimmel

Cáncer

Los jefes Cáncer pueden empezar siendo muy sensibles, pero eso está muy alejado de la realidad, sobre todo cuando necesitan proteger a su familia del trabajo.

Siendo el más cariñoso del zodiaco, Cáncer va a ser el mejor jefe, al que no le importará darte tiempo si necesitas ver a tu papá en el hospital o negociar contigo para asegurarse de que te está pagando las horas que mereces.

Aunque no pienses que puedes esconderle algo a tu jefe Cáncer. Tienen ojos de águila y garras afiladas que usarán para picarte si empiezas a crearle problemas.

Estos son famosos del signo de Cáncer:

Nelson Mandela

Lil'Kim

Erin Brockovich

Estee Lauder

Robin Williams